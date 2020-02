Adriana Volpe e la confessione intima ma si scatena il gossip con Andrea Denver. E il marito...

Nuovi segreti e gossip impazzito al GFVip 4. Adriana Volpe, concorrente del reality show di Canale 5, rivela di aver perso un figlio, ma impazza il gossip su lei e Andrea Denver.

Durante la descrizione della linea della vita, Adriana Volpe ha rivelato che nel 2006 si è sposata e a settembre 2010 ha perso un figlio: “Durante un’ecografia gli dissi "adesso senti, senti", invece c’era un silenzio assordante, non si sentiva niente, abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte…io non ci volevo credere…un baratro…. Ti senti svuotata e pensi "perché? Perché a me?". Poi la fortuna, a dicembre 2010 un altro cuoricino ha iniziato a battere, ma questo cuoricino era più forte”. Nove mesi dopo è nata l’adorata figlia Giselle: “Auguro a tutti di provare questa gioia perché capisci cos’è l’amore assoluto”.

Per approfondire leggi anche: Grande Fratello Vip, urla e spintoni

Un racconto dolcissimo e straziante, ma in questo momento la Volpe è al centro dell’attenzione dei social per l’amicizia con il modello 26enne Andrea Denver. Il veronese ha ammesso di essere attratto fisicamente da Adriana, a sua volta lusingata dalle attenzioni. Il marito Roberto è contrariato: manifesta il suo malumore su Instagram e nelle interviste (“meno male che ci eravamo promessi di stare attenti al gossip”) e stanotte è successo qualcosa che sarà argomento di discussione lunedì prossimo durante la diretta. Questa notte, Adriana è entrata in camera a prendere una coperta, era buio ed è inciampata. Per non cadere si è “aggrappata” alla gamba scoperta di Andrea Denver che dormiva in mutande. La Volpe si è scusata dicendo che stava cadendo per terra, ma il movimento della mano, su e giù, ha scatenato i commenti maliziosi del web.