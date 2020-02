Fuochi d’artificio nella quattordicesima puntata del GFVip 4: Clizia Incorvaia espulsa dal reality e Andrea Montovoli ritirato. Fabio Testi, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati in nomination senza eliminazione, mentre Valeria Marini e Sossio Aruta sono i due nuovi concorrenti del GFVip ufficialmente prorogato fino a fine aprile. Prossima puntata il 2 marzo.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si apre con Alfonso Signorini e il dottor Alessandro D’Avino che informano i vip dell’epidemia di Coronavirus e subito dopo tocca al diverbio tra Clizia Incorvaia e Andrea Denver che ha portato all’annullamento del televoto e a “un provvedimento doloroso ma necessario”. Poi l’annuncio del prolungamento del GFVip fino alla fine di aprile “grazie agli ascolti in crescita” per Alfonso Signorini.

GFVip: ab origine

Alfonso Signorini parte dalla lite Paola Di Benedetto-Antonio Zequila per analizzare la nomination di Andrea Denver che ha scatenato l’ira funesta di Clizia Incorvaia. Secondo le giovani della casa, Zequila prova rabbia repressa perché non è più il figo di una volta e non riesce “a farsele tutte”. Paola chiede scusa, ma ribadisce che 36 anni di differenza tra un uomo e una donna sono troppi e quindi Zequila è un viscido, mentre l’attore da autentico gentiluomo, da uomo d’altri tempi, replica che ha trascorso il Capodanno a Positano con una 25enne e si è divertito, mentre Fabio Testi tira fuori un retroscena: “Paola sulle tre ragazze nuove ha detto: belle, ma non hanno classe”. Faccia nauseata di Wanda Nara. Chiuso il collegamento, parte la telerissa tra Paola, Sara, Fabio e Antonio: da una parte i vecchi leoni spelacchiati, dall’altra le giovani gazzelle siliconate.

GFVip: la legge del contrappasso per la Ciceronessa di Cinecittà

La più brutta pagina mai scritta in un reality show si è chiusa con la squalifica di Clizia Incorvaia. Alfonso Signorini apre la quattordicesima puntata annunciando un provvedimento doloroso, ma inevitabile: “Vedo Clizia agitata, forse sa di aver sbagliato”. No, no, non lo ha affatto realizzato perché non ha fatto nemmeno la valigia. Dopo una clip riassuntiva poco edificante, Clizia irrita molto i social: “Scusa Alfonso, ma io non gioco al futti il compagno, non mi hanno educato all’homo homini lupus, lui mi ha sferrato un pugno in faccia. Lo avevo scelto come amico. Io ho messo del sentimento in questo gioco. Ho preso tanti pugni in faccia, va bene così”. Ha un’aria tira schiaffi finché Signorini la convoca nella stanza super led e le mostra la foto di Buscetta. Ecco l’autoflagellazione di Clizia (le manca il cilicio): “L’ho detto in maniera illogica, quasi teatrale, ho perso il senno, chiedo scusa alle vittime, alla mia famiglia, a tutti” e Signorini: “Nessuna gogna mediatica, ma hai detto espressioni pesanti. Non le accettiamo perché Buscetta era un criminale però poi ha collaborato con Falcone e ha permesso di sgominare le cosche mafiose. E che lo dica te che sei una siciliana è ancora più grave. Sono parole indifendibili”. Clizia si gioca la carta del vittimismo: “Se volete crocifiggermi fate pure! Ero lì in prima fila a scrivere temi contro la mafia. Ho detto una cretinata, volevo dire a Denver che è un vile, l’ho detto da cretinetta, mi sarò involuta, da ragazzina stupida, “Buscetta” era una cosa che si diceva a scuola, andava di moda. Voglio andare fuori”. Ora, ci perdoni, la Cicerone di Cinecittà, ma dicendo che voleva dare del vigliacco a Denver ha ribadito che per lei, “Buscetta” è sinonimo di persona vile e infame. La grande “oratrice”, la donna delle mille citazioni più dei Baci Perugina, l’influencer dal “grande background culturale” (cit.) ha parlato come nei peggiori bar di Bagheria. Ci perdoni, la Cicerone di Cinecittà, ma per la legge del contrappasso il suo pentimento di stasera, la fa diventare “una Buscetta”. Quando Signorini le comunica: “Sei ufficialmente squalificata dal gioco e devi abbandonare la casa”, Clizia afferma che se ne sarebbe andata lo stesso: peccato che in 48 ore non lo abbia mai detto. L’Incorvaia torna dai compagni, sbaciucchia Paolo Ciavarro e dimostra una lucidità spaventosa: “Che figuraccia, che vergogna, questa cosa non potrò mai più cancellarla, pensano che sono una mafiosa. Ho vanificato tutto. Le sono passati davanti gli sponsor, i follower e le ospitate tv. Non torna niente nel pianto di coccodrillo di Clizia: dopo quegli insulti, non ha chiesto scusa, ma ha pensato di giustificarsi dicendo che recitava la scena di un film, ha pensato di “denunciare” la violazione di Paola durante le nomination, ha pensato che le facessero un remix divertente come per il crotalo di Patrick e ha pensato bene di non fare nemmeno la valigia. Paolo Ciavarro, bello che non balla, piange a dirotto, ma regala un perla: “Io ho vinto trovando Clizia”. Alfonso Signorini bacchetta Zequila osservando che avrebbe potuto fermarla in piscina, ma l’attore finge di essere stato a Canicattì invece che nella pisci netta del GF: “Ero lontano e tu Adriana non fare l’avvocato delle cause perse”. Più tardi, Clizia Incorvaia entra in studio e ribadisce: “Se non mi aveste cacciato voi, sarei venuta io qua. Sono state reminescenze del passato, del quartiere, ho sempre mantenuto il controllo e sono stata dignitosa. Ho cercato di non svaccare anche davanti alle foto del mio ex marito Francesco Sarcina”. Signorini archivia in fretta e furia la boiata e consola l’influencer: “Da qui si ricomincia. Parla con i vipponi”. Clizia si rivolge a Paolo Ciavarro più piangina di Denver: “Ho accettato le birrette a Fregene. L’epilogo è strano, ma ho vinto perché il mio cuore ha ripreso a battere e credevo non fosse più possibile”. Finalmente chiede scusa a Denver: “Mi cospargo il capo di cenere”.

La boccata d’ossigeno

Patrick ha un figlio di sei anni che vive a Torino con la mamma Martina, conosciuta durante il GF12. Finalmente il GF lo sorprende con una clip in cui parla con grande tenerezza del figlio che gli manda il disegno del Titanic. Semplice, ma efficace.

GFVip: la notte buia di Antonio Zequila

Zequila aspettava da 14 anni una seconda chance, dal famoso “mai più” contro Pappalardo, ma sta giocando malissimo e stasera se ne è accorto. In settimana ha ribadito di aver avuto una storia con Adriana Volpe vent’anni fa, ma la conduttrice nega con tutte le sue forze e durante la diretta è partita lancia in resta: “Utilizza le donne come trofeo di caccia, ma mette sul camino quelli finti, è come se dicesse che ha messo il bollino. Non so cosa vi siete presi quel giorni in piscina, ma avete detto una boiata dietro l’altra”. Zequila diventa paonazzo: “Fammi parlareeee” e la Volpe: “Pappalardo non ti ha insegnato niente, sei un millantatore”. Zequila esagera: “Sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote Francesco che ha 13 anni, non sono un bugiardo. Ho conosciuto Adriana a Milano, ci siamo visti una volta e la sera dopo mi ha portato il suo book e abbiamo preso un caffè. Non ho avuto una storia, ho sbagliato a dire una storia, ma ci siamo conosciuti. Devo passare come l’imbecille della situazione… Ho sbagliato a dire una storia”. Wanda Nara punge: “Tutto questo per un caffeuccio?”, Paola la segue a ruota: “Ti sei inceppato da solo”, “Ma che dici… inceppato di che?” replica paonazzo Zequila. Non se ne esce: lancia il sasso e nasconde la mano, lascai intendere che è stato con laV, ma che tace per fare il signore: “Stiamo zitti, però attenta, mi scoccio di fare il signore e dai…”, “Io penso che non reggo” digrigna i denti Adriana svelando una cosa inedita: “L’altra notte mi ha detto ‘Silvio (Berlusconi, nda) e io siamo molto simili: lui ha il fascino del potere, io ho il potere del fascino”. Non sappiamo se è stato o no con la Volpe, sappiamo solo che ci sono uomini e caporali.

Il GFVip si fa stellare

Valeria Marini è una concorrente ufficiale del reality show dopo il “successo pazzesco e planetario” dello spettacolo a teatro. L’accoglienza degli inquilini è buona fatta eccezione per Antonella Elia che non la sopporta. Ha trovato il nuovo obiettivo.

Le Nomination del GFVip

Gli immuni sono Antonio Zequila, Aristide Malnati, Patrick Ray Pugliese, Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati vanno in nomination per decisione del GF e tra i vip il più nominato è Fabio Testi. Si salva Antonella Elia. Ma è un televoto senza vera eliminazione.

GFVip: il ritiro di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli annuncia di voler abbandonare il reality show: “Ho elaborato un mostro di 17 anni fa, vi ringrazio, ma ora mi trovo al limite e sento che devo uscire, che il percorso è finito”. Alfonso Signorini cerca di convincerlo a restare: “Rispetto la tua decisione, ma non la condivido, sono certo che tu possa andare ancora avanti anche perché hai trovato dei buoni amici”. La decisione però è irrevocabile e Montovoli abbandona come Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana.

Zonzo al GFVip

Temptation Island Vip è un serbatoio infinito di concorrenti per il reality extra large di Signorini. Dopo Pago e Serena Enardu, entrano Valeria Marini e Sossio Aruta, il re leone di Pinetamare, già soprannominato “Zonzo” da Valeria all’Is Morus Relais.

GFvip Night

Tanto rumore per nulla: niente foto nuda di Wanda Nara, ma chiusura anticipata rispetto al passato.Tutti provati dal caos Clizia Incorvaia.