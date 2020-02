Valanga social contro Clizia Incorvaia: fuori dal GF Vip

Monta la protesta dei social contro Clizia Incorvaia: “Fuori dal GFVip 4 o chiamiamo gli sponsor”. A tutto c’è un limite e, a quanto pare, non lo decide la produzione del Grande Fratello Vip. Oggi Clizia Incorvaia ha aggredito Andrea Denver: “Tu sei maledetto, sei Buscetta, un pentito, tu sei un pentito, un Buscetta e io non parlo con i pentiti! Io non parlo con i pentiti. Io parlo con le persone che hanno quattro pa**e così e tu non le hai”. L’offesa, che non lasciava spazio a una qualche forma di ironia (fuori luogo) per il tono, la veemenza e il contesto, ha impressionato i telespettatori sollevando una sacrosanta ondata d’indignazione sui social. Anche due autori a microfono aperto (dimenticanza o volontarietà?) hanno commentato “è una roba brutta, brutta”.

Con il passare delle ore, sul web la protesta è montata tanto da mandare in tendenza l’hashtag #cliziafuori. Gli utenti di Twitter hanno sottolineato che Clizia lo ha paragonato a Buscetta proprio per intendere che Denver è un vigliacco come i pentiti di mafia. Per questo hanno lanciato un’idea: far pressione sugli sponsor affinché si dissocino dal gravissimo episodio. Su Twitter, finora, sono oltre 4000 i commenti: “Salvo giustamente è stato squalificato è messo in croce è a Clizia la fanno passare liscia infangando la memoria di Borsellino e Falcone è di tutte le vittime di mafia. Vergogna”, “Se non arriva la squalifica entro domani mattina faremo una rivolta e contatteremo tutti gli sponsor affinché si dissocino da questo scempio”, “Le parole hanno un peso diciamo no all’apologia di mafia”, “Io ve lo dico ora incomincio a mandare i video agli sponsor uno a uno”, “Il silenzio del @GrandeFratello riguardo le parole dette dalla concorrente per poter utilizzare i contenuti in prima serata è imbarazzante. Ricordiamoci che le bestemmie non uccidono, la mafia si”, “Tagghiamo gli sponsor e costringiamoli a dissociarsi finché Clizia non esce”. E in molti hanno pubblicato la lista completa degli sponsor per dar via alla contestazione. Nel frattempo, Clizia Incorvaia, avvertita dalla produzione, sta cercando di minimizzare l’accaduto pensando che il pubblico sia stupido: “Noi siciliani abbiamo un po’ di quel sens of humor, come quando ho detto pentito o cose simili… è un modo si scherzare… come quando diciamo picciotto, cose così, mica siamo davvero picciotti”. Antonio Zequila e Paolo Ciavarro le hanno dato manforte, ma la pezza è peggio del buco. Un utente scrive sui social: “Clizia ha detto che ha esagerato ma che voleva dargli del VILE ed è qui lo sbaglio! Da quando un pentito mafioso è sinonimo di viltà? Epiteto sbagliato usato in questo modo solo in un gergo: quello mafioso”.