Maria: mai nome fu più osannato a “C’è Posta per Te”. Ci sono volute due “Maria” per convincere Aldo ad aprire la busta e abbracciare la figlia Silvana che non vede da 50 anni. Iside, la figlia di Silvana, ha chiamato il people show di Maria De Filippi perché tutte le volte che guardano il programma, la mamma scoppia a piangere pensando al padre che l’ha riconosciuta, ma poi l’ha abbandonata e non si è più fatto vedere. Aldo è sposato con Maria, ma c’è qualcosa di diverso rispetto alle altre storie: la seconda moglie non è un’arpia, è conciliante e propositiva. Le due storie non collimano: Silvana racconta di un abbandono totale, Aldo di una rinuncia dovuta a imposizioni della famiglia materna: “Ho sempre pensato a lei, so che compie gli anni ad aprile. Poteva farsi viva prima”.

Silvana è aggressiva nel modo di porsi, ma è la durezza tipica di chi ha represso tanta rabbia e Aldo, che è mite o per dirla con le sue parole: “non ho un carattere forte”, si spaventa e si rifiuta di aprire la busta anche perché non vuole cambiare la sua vita. Si alza e bacia Maria De Filippi come a volersene andare, ma la conduttrice capisce che non è finita e l’altra Maria le fornisce l’assist giusto: “Aldo, guarda che poi te ne penti e hai il rammarico, provare non costa nulla. Adesso hai la possibilità di raccontarle la tua versione. Tu hai la colpa di aver fatto passare tanti anni e non dovevi farlo”. Dall’altra parte, Silvana intima: “O adesso o mai più", Maria De Filippi fa un gesto inconsueto: si nasconde sotto la busta e la invita a stare zitta. Silvana si scioglie in un sorriso, Aldo si convince e apre la busta. Quando si abbracciano, l’uomo ribadisce che la verità è un’altra. Potrebbe essere nato un nuovo e sincero rapporto.