GfVip, il "crotalo" di Patrick spacca il web. Alessia Marcuzzi esplode e le dicono di tutto

Al GFVip 4, Patrick Ray Pugliese urla “crotalo” a Antonella Elia, lei replica dandogli del “pazzo” e insultando la produzione: “Qui per 4 soldi, mi sfruttate per gli ascolti”, Alessia Marcuzzi su Twitter la prende a ridere e scoppia il botta e risposta.

“Crotalo, crotalo, crotalo!” è l’offesa che Patrick Ray Pugliese ha riservato a Antonella Elia durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Lo ha urlato ossessivamente modificando zoologicamente il “capra, capra” di Vittorio Sgarbi e si appresta a diventare il tormentone iconico di questa spietata edizione del reality. Cos’è il crotalo? Si tratta di un genere di serpenti velenosi facenti parte della famiglia Viperidae, diffusi nelle Americhe: dal sud del Canada fino al nord dell'Argentina. Non a caso Fernanda Lessa, nemica giurata di Antonella, agitava un serpente verde di peluche.

Su Twitter, Alessia Marcuzzi, già bimba di Patrick, ha scritto: “crotalo, crotalo, crotalo, sto volando”, ma alcuni utenti l’hanno rimproverata: “che schifo! Per cosa voli? Non ti vergogni? Fate schifo” e la conduttrice Mediaset: “La parola crotalo fa ridere, lei dice disgustoso ciccione e va bene? Solo perché è una donna? Ma di che parli dai! Per me usare parole come disgustoso ciccione è offensivo”. In effetti i telespettatori sono rimasti sorpresi dalla reazione veemente di Patrick, ma le bugie e le reiterate provocazioni di Antonella, che a sproposito gridava a bullismo e violenza, rischiavano di etichettarlo per sempre e davanti ai video che lo scagionavano, ha dato sfogo a tutta la sua amarezza (il volto corrucciato e il sorriso tiratissimo ne sono la prova). Alfonso Signorini lo ha difeso anche se poi ha cercato di essere salomonico consolando la Elia in evidente stato confusionale anche se ha sferrato un colpo durissimo e lucidissimo alla produzione: “Sono qui per quattro soldi, quattro soldi per andare ai Caraibi con Piero. Mi state sacrificando per audience” (Signorini ha preferito glissare).

Poco dopo, Patrick si è avvicinato a Antonella per firmare la tregua, ma l’ex soubrette ha girato di scatto la testa dall’altra parte che nemmeno Donna Francisca ne Il Segreto. È stata una brutta e paurosa pagina di tv: giocare sul vittimismo è (squallida) prassi nei reality, ma muovere accuse gravi sapendo di mentire, solo per bieca e squallida strategia, è un comportamento che avrebbe meritato la squalifica. Tuttavia è altrettanto vero che quest’edizione crede di fare spettacolo spremendo senza pietà dipendenze (l’alcoolismo di Fernanda Lessa), passati oscuri (Andrea Montovoli in carcere) e disagi mentali: Antonella Elia e le sue difficoltà relazionali avrebbero bisogno di aiuto, non di cinica tv. Ma la prima a giocare la carta della fragilità, ormai da 30 anni, è lei: “Sono psicolabile, ho bisogno di uno psichiatra, dico cose eccessive perché sono eccessiva”.