Barbara Alberti è la seconda ritirata del Grande Fratello Vip 4 e nel corso dell’undicesima puntata è stata accolta in studio da Alfonso Signorini. E’ un manuale di complimenti: “Il Grande Fratello è un luna park scintillante e crudele, a volte siete i nostri carnefici, altre volte le nostre fate, scriverò più di un libro sul GF. E’ una commedia umana straordinaria, ho disertato, ma continuo a esserci immersa fino al collo”.

Parte clip dei battibecchi con Antonella Elia e la scrittrice con tono sferzante: “Finalmente un po’ di sincerità, mi faceva abbracci da boa! Lei è una vera giocatrice, gioca divinamente, è una simulatrice naturale straordinaria, la vecchiaia è un problema suo e non mio, ha 56 anni e litiga con tutte le ragazze, è un’artista completa, ciò che fa lo fa per sé. Vede le donne per ucciderle o non le vede. Ci vuole un esorcismo. Io sono una anacoreta laica e sono felice di vivere nella luce…”, la Elia ribatte: “La tua è perfidia pura, la tua visione della realtà è sempre in contrasto con quella degli altri, ti ho abbracciato con tanto affetto ed ero sincera, poi ho visto che diffidavi delle stesse persone che amavi. Parlavi male di tutti. Metteva bocca su Fernanda, ma Fernanda l’ho puntata io!”.

Signorini fa stringere la mano a Barbara Alberti e Wanda Nara che non perde occasione: “Sono alta uno e 50? E ho la sesta o l’ottava?”, la scrittrice si arrampica di nuovo sugli specchi: “Piacere, il mio era un elogio, la parte precedente è stata tagliata, io sono burlesca”. Disse: “E’ un mostro alto un metro e mezzo con l’ottava di seno rifatto”. In pratica Wanda era una nana affetta da ginecomastia perché la bellezza capita (cit. Diletta Leotta) e lei è inciampata nel bisturi del chirurgo.