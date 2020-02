Ora Antonio Zequila punta Adriana Volpe: cosa non dice, giallo al GfVip

“Adriana mente”. Antonio Zequila, concorrente del GFVip, ha fame di grande amatore. Lo ripete in maniera ossessiva anche se Alfonso Signorini lo punzecchia con un “non sei credibile”. Nel corso dell’undicesima puntata, Zequila ha sganciato la bomba al momento delle nomination. “Faccio il nome di Adriana perché non sono un bugiardo, sono un gentiluomo, ma non un bugiardo” ha detto l’attore con il ghigno da conquistatore consumato. Signorini ha indagato: “Cosa intendi dire?! Che c’è stata una storia?” e Zequila: “Dico che non sono un bugiardo”. Stessa frase già pronunciata in occasione del face to face con Valeria Marini costretta a difendersi dalle rivelazioni personali del ciarliero attore.

Ieri sera, Zequila ha colpito ancora lasciando intendere che c’è stata una storia con Adriana Volpe nonostante lei in settimana abbia negato di averlo baciato. L’attore è un narcisista perso e non sopporta di essere cancellato dalle sue amanti finendo con l’essere tutt’altro che un gentiluomo. Nel post puntata si è perfino chiesto: “Non capisco come mai non vengono le mie ex famose e sì che ce ne ho avute tante. Ce ne sono di ex famose!”. Alfonso Signorini ha promesso che affronterà l'argomento Zequila-Volpe lunedì prossimo nella dodicesima puntata.