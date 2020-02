È il momento di Enrico Nigiotti quando a Domenica In da Mara Venier, che conduce eccezionalmente la puntata dal palco di Sanremo 2020, il pubblico sbotta contro Selvaggia Lucarelli. "Servono testi più potenti" lo rimprovera la conduttrice radiofonica e talent scout italiana Mara Maionchi. Il cantante all'Ariston si è esibito con Baciami adesso che non è piaciuto nemmeno alla giornalista Selvaggia Lucarelli. Una donna del pubblico dalla platea inizia a polemizzare proprio contro la Lucarelli finché la Venier non la invita a salire sul palco per esprimere le sue opinioni col microfono.

L'intervento è tutto contro la giornalista "criticona che spara giudizi sui giovani ragazzi di questa edizione di Sanremo 2020". Poi la sparata che tira in ballo Maria De Filippi e il cast del suo programma "Uomini e donne". "Il suo posto è quello accanto a Tina Cipollari su Canale 5, non come giornalista che dà opinioni su Rai 1". "Fate l'amore, siate meno acide" sentenzia Nigiotti con la Venier che ride e saluta la Cipollari.