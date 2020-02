Bugo, l'ultimo sfogo da Mara Venier. Il grave dubbio su Morgan

Questo Festival di Sanremo 2020 sarà ricordato soprattutto per lo "strappo" tra Bugo e Morgan, un caso senza precedenti: arrivati a venerdì tra i due c'è altissima tensione e la classifica provvisoria, che li vede all'ultimo posto, non aiuta. Morgan cambia le parole (già di per sé un'azione da squalifica) e insulta il partner, che non può fare altro che abbandonare il palco. I due sono fuori dal Festival, ma la telenovela è appena cominciata.

Il giorno dopo la finale di Sanremo 2020 è ancora Bugo a parlare nel pomeriggio di Domenica In. Mentre Morgan si scopre che andrà a raccontare la sua verità da Barbara d'Urso a Live, Bugo è ospite da Mara Venier che lo accoglie sul palco dell'Ariston dove conduce eccezionalmente la puntata di Domenica In. "Comunque anche tra amici può capitare di litigare, ora non voglio esagerare e ingigantire questa polemica". La Venier si schiera apertamente con Bugo. Il giornalista Alberto Matano prova a spiegare meglio cosa possa essere scattato nella mente di Morgan dal momento del pre-cover tre giorni fa: "C’è una cosa che non si poteva fare a meno di notare: Morgan si è accorto di non essere più una figura centrale e ha cercato di richiamare su di sé l’attenzione, a cominciare dalla polemica sulle prove, in cui se l’era presa con Amadeus". "Conosciamo Morgan, ha fatto sempre questo genere di errori, perché l’hai chiamato con te a Sanremo?" chiede Selvaggia Lucarelli. "Avevo già la canzone pronta, ma era cantata solo da me" replica il cantautore. "Mancava qualcosa e ho pensato che fosse proprio la sua voce. Tornavo con un nuovo singolo dopo tanti anni, ho anche scelto di far iniziare il brano con la voce di Morgan. Mi sono preso tutti i rischi del progetto, gli ho affidato la gestione totale della serata delle cover".