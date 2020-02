Sanremo, Morgan va all'attacco sul caso Bugo: "Tutta colpa del suo manager"

Il caso Morgan e Bugo continua a tenere banco a Sanremo. Il cantante risponde alle accuse e attacca: «Non so se ho perso definitivamente un amico, io spero che abbia un momento di lucidità e dica "Quel bastardo mi ha fatto perdere un amico". Ma quel bastardo è il suo manager». Così Morgan in conferenza stampa al Palafiori. E ancora: «Il regolamento dice che se io vado via Bugo può continuare da solo. Loro puntavano a quello. La causa di tutto è il produttore di Bugo e la sua casa discografica che è un’associazione a delinquere».

Quanto agli insulti rivolti a Bugo: «Ma sai che vuol dire "te e tua madre" o "figlio di puttana?". Non che stai dando della meretrice alla madre, è un’incazzatura. È l’espressione di una arrabbiatura, è un’emozione. Non so manco chi sono la madre e la moglie. Forse perché sono milanese ma non è che quando i romani dicono li mortacci tua sto insultando il tuo bisnonno».