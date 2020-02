Bugo e Morgan squalificati da Sanremo. Il caso stravolge il Festival

Amadeus ha annunciato che Bugo e Morgan sono stati squalificati da Sanremo. Morgan ha cambiato il testo della canzone portata in gara al Festival e intitolata "Sincero". Dopo qualche secondo Bugo ha voltato le spalle e ha abbandonato il palco lasciando solo Morgan. La musica si è fermata e lo show è stato sospeso. Per Amadeus non c'è stata altra scelta: Bugo e Morgan sono fuori dal Festival.