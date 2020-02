Pago e Serena Enardu, la capanna del sesso fa esplodere il Grande Fratello Vip

La capanna del sesso è diventata il pomo della discordia al Grande Fratello Vip: Fabio Testi e Fernanda Lessa contro Pago e Serena Enardu che rispondono per le rime.

Serena Enardu è entrata nella casa più spiata d’Italia venerdì scorso e in 48 ore ha già calamitato le antipatie di inquilini e telespettatori. Dopo ave consumato nella stanza dell’oblò, Pago e Serena si sono costruiti una capanna in salotto per dormire e pianificare strategie (Serena avrà messo al corrente Pago di cosa accade fuori?) lontano da occhi indiscreti. Fabio Testi li ha demoliti: “Chi ha dormito là? Ma dai è una cosa ridicola... sembrano i cartonari della stazione Termini, per una trom**ta, ma andassero a casa” e pure Fernanda Lessa non si è risparmiata: “Pago ha perso la possibilità di vincere il GF, adesso si è allontanato da tutti e sta solo pucci, pucci con lei, era forte, ma si è giocato la finale”.

A questi commenti si sono aggiunti i tweet degli utenti che accusano la coppia di fare business. I due concorrenti del GFvip si sono indispettiti: Pago ha nominato Fabio Testi per la critica: “Dovevi essere contento che Paghino si era fatto la capanna!” e Serena ha replicato a muso duro a Fernanda: “Sai quanto vale per me la tua opinione? Quanto quella della gente che scrive su Twitter che manco conosco”. Si preannuncia una settimana interessante.