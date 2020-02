Gemma Galgani e Emanuele al Trono Over, il ballo scandaloso è vietato ai minori

Al Trono Over di “UominieDonne” brucia la passione di Emanuele per Gemma Galgani che, presa dalla foga, scaccia Antonella: “Niente valzer, non siamo a La la land”, ma il suo ballo del cocco a tutto eros diventa “vietato ai minori”.

Puntata storica per il Trono Over di “UominieDonne”, bollino di qualità per gli ascolti della Fascino di Maria De Filippi. Gli over sono ruspanti, litigiosi, lussuriosi e bugiardi. A differenza dei giovani, desiderosi solo di un trampolino di lancio, funzionano perché muoiono dalla voglia di raccontare alla riunione di condominio che sono “usciti in tv” e che hanno conosciuto “Maria”. Non la signora De Filippi, proprio Maria, l’amica del focolare catodico. I più scafati fanno qualche serata per arrotondare la pensione o le social vendite Fitvia, ma null’altro. Poi c’è Gemma Galgani che guida il parterre femminile e che infiamma il Trono Over con la sua bramosia affettiva. Camicia trasparente leopardata, occhi bistrati di nero, camminata un po’ agé, si siede al centro dello studio e rivela che Emanuele, l’uomo venuto a corteggiarla, ha fatto discorsi intimi espliciti. “Si è imbarazzata, non so come spiegare… lui è molto prestante, è ancora molto attivo” ha detto la De Filippi e Tina Cipollari: “Strano Gemma, forse ti è calato il desiderio in questi anni. Dici che devo smetterla perché hai avuto solo tre fidanzati? Uhm siii”. Esce e ritorna con la carta geografica dell’Italia puntellata con una ventina di bandierine corrispondenti agli uomini frequentati da Gemma in questi 10 anni. E già qui, con il Tour de force di Gemma potremmo fermarci, ma il discorso sulla sessualità porcina di Emanuele va avanti: “Volevo dire che siamo due persone molto attive, era un discorso di attività in generale e di benessere psicofisico. Ho aggiunto che sono molto attivo ma non pensavo che lei si offendesse. Poi noi abbiamo un’età biologica diversa da quella anagrafica, la vdremo con gli esami del sangue e la TAC”. No, dico: dove li trovano over così friccicarelli?! Gemma fa la pudica, ma nei suoi occhi e in quelli delle donne alle sue spalle brillava una luce concupiscente e uno sguardo colmo di brama peccaminosa. La Galgani si schernisce: “Mi è sembrato un po’ prematuro, non mi sono offesa”. Antonella, dama rivale della torinese, vorrebbe ballare un valzer con l’uomo, però Gemma le sbarra la strada: “Non è mica una sala da ballo! Non è mica La la Land”. La De Filippi suggerisce di ballare una bachata e la Galgani: “No, non gli piace”, pronta la smentita di Emanuele, incarnazione del classico della letteratura erotica Emmanuelle: “No, no mi piace. In tutti i sensi… ma dai facciamo un ballo sensuale io e te, poi lo allunghiamo dandoci un bacio cinematografico alla Via con il Vento. Siamo qui per vedere se possiamo trovarci un po’ in tutto. Per sentire il nostro profumo, il nostro respiro”. Gemma è travolta dall’emozione, ma Tina la smonta: “Fa così, ma tra un paio d’ore è tua, fa la preziosa, ma si lascerà andare presto. Anzi, facciamo il ballo del cocco”. Ecco: IL BALLO DEL COCCO. Viene fuori un siparietto che i giovani nemmeno se lo organizzano con le agenzie. Emanuele è infoiato, si mette il cocco a livello del pube e inizia a muoversi come un’ anguilla, si sbatte al pari di un tonno in una tonnara, si struscia peggio e più di un cencio su uno specchio sporco, guizza quanto una saponetta scivolosa: un colpo di bacino, un altro e un altro ancora. Ha le gambe a forbice su quelle di Gemma che salta e sussulta, l’alza da terra: “Ooh, ooh, ooh”. Un amplesso con gli abiti indosso. Maria De Filippi è piegata in due dal ridere, Tina spinge: “Brava Gemma, brava”, cavalieri e dame vorrebbero essere al loro posto e se potessero correrebbero a svaligiare il banchetto della frutta di Via Tiburtina, a casa proviamo ad aprire il frigorifero nella speranza di trovarci almeno una papaya dimenticata da Natale. Siamo tutti in preda a un orgasmo collettivo. Ma la sola Gemma ha il fiatone, ansima sfinita e spossata. Le manca la sigaretta. Grazie redazione.