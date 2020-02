Festival di Sanremo: Junior Cally, red carpet e calcetto per rifarsi l'immagine

Era in silenzio stampa da giorni. Aveva esternato solo con un post su Istagram per rispondere alle prime polemiche. Ma Junior Cally non si faceva intervistare da nessuno, spiega l'ufficio stampa tormentato dai giornalisti. E invece, sorpresa! Una partitella a pallone, per stemperare la tensione con i suoi collaboratori proprio con un gruppetto di giornalisti scelti, sceltissimi.

Gli altri, all'oscuro di tutto hanno appreso la notizia dopo che alcuni colleghi sparivano di soppiatto dalle cene serali. Junior Cally ha dunque parlato solo dopo il calcetto corroborante e solo con la stampa scelta, magari con l'adrenalina in corpo, che si sa euforizza e rasserena gli animi. Con gli altri è ancora silenzio stampa.