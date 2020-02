Fiorello è già in clima Sanremo: Junior Cally? Sarà alla cresima di mia figlia...

Fiorello dà una svegliata alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Intanto questa mattina ha svegliato, alle 6.30, Amadeus: Dopo essersi presentato come "una specie di badante 2.0" del conduttore, Fiorello di buon'ora ha bussato alla camera e un assonnatissimo Amadeus gli ha aperto in pigiama: "Lo sai che più tardi c'è la conferenza stampa?" lo esorta Fiorello. "Tutti i giorni c'è la conferenza stampa. Ti rendi conto?", insiste lo showman riprendendo tutto in un video pubblicato su Instagram, e Amadeus preoccupato replica: "E tu tutti i giorni mi vieni a svegliare?". "Ti rendi conto in cinque conferenze stampa cosa puoi combinare?", conclude Fiorello.

In tarda mattinata durante la conferenza stampa ha fatto irruzione in conferenza stampa. “Io non sono un vero e proprio ospite, mi ha scelto per l’aspetto fisico” spiega Rosario. Io tra tre mesi compio 60 anni e lui mi ha detto: stai benissimo, ti voglio al mio fianco, né avanti né dietro”. Fiorello ammette di voler tornare sul palco come cantante in gara ma non come presentatore. Era il 1995 quando giunse al quinto posto con il brano “Finalmente Tu”. “Tornerei in gara volentieri”. Per quanto riguarda le sue irruzioni sul palco dell’Ariston precisa il possibile duetto con Tiziano Ferro “Vorrei Benigni? “Non ha bisogno di me o di nessuno, mi godrò lo spettacolo”. Non mancano le battute con Junior Cally: “L’ho invitato alla cresima di mia figlia.. “Fiorello torna anche sulle polemiche che hanno tenuto banco in questo questi giorni su Amadeus. “Sanremo ti ha trasformato in un mostro, il nemico pubblico n.1, ora devi far cambiare idea con un festival pazzesco” – spiega guardando con fare minaccioso il suo amico. E conclude: “Ti sveglierò tutte le mattine perché hai bisogno di essere spronato”.