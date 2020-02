GfVip, Serena Enardu fa la principessa sul pisello. Cosa chiede a Pago

Le richieste impossibili di Serena Enardu al Grande Fratello Vip 4: “Posso avere le mandorle?”. La Gialappa’s Band ci sarebbe andata a nozze con le pretese della nuova concorrente del GFVip. Nome della rubrica: la principessa sul pisello. E’ entrata da 48 ore e ha già preteso il catering tutti i giorni, la donna delle pulizie (“Come funziona? Davvero c’è la filippina”?), l’igienizzazione del bagno da parte del fidanzato Pago e stamattina le mandorle.

La scena della colazione è stata fantastica: Serena ha scambiato Pago per il badante e gli ha chiesto di sbucciarle l’uovo sodo (!), quello servizievole non solo ha obbedito, ma le ha anche conservato il secondo uovo per domattina. Pago is the new Harry di Meghan Markle. Incurante degli altri, Miss “Coco wow” si stava mangiando tutta la marmellata comune costringendo Pago a fermarla così è partita una nuova richiesta: “E’ possibile avere qualche mandorla?”, il fidanzato ha riso nervosamente e le ha fatto il verso: “Le mandorle…ma dove pensi di essere?!?” e la Enardu con sufficienza: “Al Grande Fratello Vip”.

Ma è stata una mattinata difficile per l’ex tronista (con il trono ancora appiccicato alle ciapet) perché Fernanda Lessa si è avvicinata a lei e a Pago chiedendo di cedere la stanza dell’oblò a Carlotta Maggiorana stressantissima da un mese senza sonno. Serena ha fatto buon viso a cattivo gioco: “Non è un problema, possiamo anche dormire con gli altri” e la brasiliana: “Avete jia’ dato eh?”, poi Pago ha scherzato con Paolo Ciavarro: “Volete dormire tu e Clizia nell’oblò?” e Serena, che masticava amaro all’idea di dormire in camerata, ha denigrato il posto riservato: “Ti assicuro che è una tortura, non una figata, una tortura”. Ha scambiato la casa del GF per l’hotel 5 stelle Grande Fratello Vip.