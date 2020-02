Wanda Nara contro Barbara Alberti. Quel gesto fa arrossire il GfVip

Che guaio Barbara Alberti! La scrittrice è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come eminenza grigia e sta uscendo come macchietta che rosica quando si ritrova al televoto. E adesso si è beccata pure un gesto irriverente da parte di Wanda Nara. Barbara Alberti ha detto di Pasquale Laricchia “ha la faccia da assassino, prima o poi farà del male a una donna”, di Zequila “è patetico. Si crede il centro del mondo, non è autoironico, ha un ego che sfonda la casa. E’ un rancoroso, è un sorcio, ma che è?! Adoperare il mio cervello per questo no!”, di Patrick “è un intruso”, di Wanda Nara “è un mostro, alta 1,50 cm con l’ottava di seno”.

Quest’ultima “IPERBOLE NO FILTER” le è costata addirittura una bacchettata da Lady Icardi. L’opinionista tv ha puntualizzato: “Da una donna così colta, elevata, che mi ricorda mia nonna e mi fa tenerezza, lo dico con rispetto e amore, non me l’aspettavo un commento così”, salvo poi sottolineare con un pecoreccio gesto della mano (quello di chi ha la strizza, di chi se la fa sotto dalla paura) che Barbara Alberti si stava rimangiando tutto per non sfigurare davanti al pubblico. Lo avrebbe fatto alla cara "nonnina"? E male ha fatto la sceneggiatrice a negare di aver detto “mostro” (in evidente senso figurato) e tergiversare invocando “l’irrefrenabile senso della battuta”. Doveva rimanere fedele a se stessa. L’unica cosa che il GFVip non può levarle è l’indole dissacrante.