Al GfVip scattano le perle di Serena Enardu. Cosa dice sulla filippina

La simpatia dei telespettatori social del Grande Fratello Vip per Serena Enardu è inversamente proporzionale all’aumento dei suoi follower su Instagram. Ma è funzionale al gioco: ha già regalato le prime perle.

La fidanzata di Pago, al secondo giro, è riuscita a entrare nella casa di Cinecittà con la benedizione unilaterale di Alfonso Signorini: “I social sono esplosi, ma a noi non importa perché la coppia ci piace”. Appena entrata l’ex tronista si è lasciata sfuggire una frase dal significato oscuro: “Ho pagato per entrare. Sono l’unica che ha pagato per entrare nella casa” e poi si è coperta il microfono. Mistero. Dopo aver cenato, ha domandato al suo fidanzato: “Quindi qui come funziona? Vi portano il catering tutte le sere?”, “Eh no, facciamo la spesa e ci dividiamo le cose. Io ho ancora le uova” ha risposto Pago e Serena delusa: “Ah, quindi cucinate voi”.

Per approfondire leggi anche: Quel gesto fa arrossire il GfVip

Questa mattina, al risveglio nella panic room, dove pare non sia riuscita a consumare causa richiamo del GF (volevano coprire la telecamera a infrarossi con la tendina, mentre Zequila ha osservato elegante: “Basta mettersi sotto il piumone e fai quello che ti pare“), ha chiesto a Pago: “E quindi come funziona che pulite voi la casa? “No, c’è la filippina”, “Ah davvero?” ha incalzato rincuorata la bella sarda e il concorrente: “Ma no, certo che si fa noi, smettila”. Dulcis in fundo Serena “principessa sul pisello” ha esortato il suo cavalier servente a igienizzarle il bagno. Se il buongiorno si vede dal mattino, Pago è messo bene.