Wanda Nara risponde così a Barbara Alberti. Aria da resa dei conti al Grande Fratello vip

Wanda Nara replica via Instagram a Barbara Alberti: "Altezza 1,70". L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 si preannuncia scoppiettante e non certo per il nuovo faccia a faccia tra Pago e Serena Enardu. L'opinionista del reality show di Canale 5 ha deciso di non volare alto sull'"iperbole" che la scrittrice ha usato ieri sera per definirla: "È un mostro, è alta 1 metro e 50 e s'è fatta l'ottava di seno" e ha anticipato il catfight via Instagram.

La moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi ha postato un'Instagram story con il video incriminato scrivendo: "Altezza 1,70. Ci vediamo stasera al gfvip". Dunque, si parlerà del fattaccio e sarà interessante scoprire la posizione del conduttore Alfonso Signorini oltre che la giustificazione di Barbara Alberti.