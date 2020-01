Grande Fratello Vip, impennata social sul grosso segreto di Michele Cucuzza

Michele Cucuzza nascondeva un grosso segreto. Il giornalista si è rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip 4, ma forse non aveva fatto i conti con le telecamere birichine che di notte e al mattino presto mandano in onda i risvegli dei "vipponi" come ama chiamarli il conduttore Alfonso Signorini. Dopo l’incidente imbarazzante del testicolo fuori dalle mutande con Rita Rusic corsa ad avvertire i coinquilini: "non è una pa**a, è un melone", Cucuzza è stato pizzicato di nuovo dal Grande Fratello in un momento da bollino rosso.

Mercoledì mattina, come sempre, il GF ha svegliato gli abitanti della casa dalla porta rossa con la musica a tutto volume e con le luci sparate. Cucuzza ha abbassato le lenzuola per stiracchiarsi e il pantalone del pigiama ha mostrato un rigonfiamento “molto importante”, il giornalista si è messo a sedere sul bordo del letto e visto che lo stato d'eccitazione persisteva, ha provato (invano) a sistemarsi. Il dettaglio del “brindello” non è sfuggito ad alcuni coinquilini che ne hanno ridacchiato in cucina e nemmeno agli occhi di falco degli utenti del web che qualche giorno fa avevano messo a fuoco i gioiell(on)i di famiglia di Andrea Denver.