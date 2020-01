"Ha aperto subito le gambe". L'ennesima frase di Antonio Zequila, concorrente del Grande Fratello Vip 4, che fa esplodere i social è contro Adriana Volpe. L'attore nella Casa di Cinecittà continua a usare un linguaggio sguaiato e rozzo nei confronti dei compagni d’avventura. Le offese a Patrick Ray Pugliese sono all’ordine del giorno, l’ultima in ordine di tempo è stata “ogni corpo merita il suo trattamento, lui è un quarto di bue e va maciullato”. Le volgarità verso le donne non mancano: “ho dato zero a Paola perché non ha mostrato il c**o. Il mio è un voto di protesta” ha detto in occasione della sfilata di burlesque. Ma ieri sera ha avuto l’ennesima uscita laida. I vip hanno fatto una gara con i tre super boni a chi era il più casalingo, il più seducente e il più romantico. Zequila ha perso la prova di romanticismo contro Matteo Alessandroni e l’ha presa malissimo (ha rifiutato la medaglia e l’ha gettata per terra, nda), mentre Patrick, Paolo e i tre “super boys” sono andati in giardino a scherzare sul “crollo” di Zequila. L’attore li ha raggiunti e tra una considerazione e l’altra sulle partner degli sketch ha detto: “Carlotta era trattenuta, invece come hai visto, Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti”. Matteo: “Sì, ha aperto subito le gambe davanti al dottore” e Zequila: “Eh sì subito a gambe aperte”. Era uno sketch, ma l’osservazione di Zequila è stata talmente infelice da sollevare una nuova rivolta su Twitter.

I social pretendono da Alfonso Signorini che non adotti “due pesi e due misure” e squalifichi “er mutanda” per la violenza del frasario quotidiano alla luce di quanto successo con Salvo Veneziano. Gli utenti Twitter vorrebbero anche l’annullamento del televoto con Rita Rusic, Patrick Pugliese (Alessia Marcuzzi sta chiedendo di salvarlo, nda) e Andrea Montovoli perché Michele Cucuzza ha confessato coram populo di aver orchestrato la nomination di Andrea “in due secondi e mezzo, così impara a fari venire la cattiva idea di attaccarmi”. E pensare che nel corso dell’ultima puntata, il conduttore aveva avvisato i vip: “liberi di esprimervi, ma ricordate che ci sono le telecamere”.