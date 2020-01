Canta la cover di Sanremo, Riki rischia l'esclusione

Riki canticchia la cover di Sanremo. E c'è chi chiede l'esclusione dal Festival. A "Striscia la notizia" su Canale 5, Pinuccio è tornato a occuparsi del 70esimo Festival di Sanremo. L’inviato ha ricevuto segnalazioni che testimonierebbero come Riki, uno dei concorrenti della kermesse canora, abbia intonato su Instagram alcuni versi della sua versione de "L’edera" di Nilla Pizzi, canzone in cui si cimenterà nella serata dedicata alle cover di giovedì 6 febbraio.

Mentre Striscia paventa una possibile esclusione dell’artista che avrebbe infranto le regole di riservatezza di Sanremo, a quanto si apprende dall’organizzazione del Festival, trattandosi di brano edito ("L’edera" di Nilla Pizzi) e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo) non si procederà all’esclusione, anche in considerazione del fatto che in quella serata sarà valutata principalmente l’interpretazione e l’arraggiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto anche che Riki si esibirà insieme ad Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati).