Sanremo 2020, Tecla vuole sbancare tra le Nuove proposte

“Difendo le donne a Sanremo a suon di musica”: Tecla, giovanissima, pronta a sbarcare all’Ariston. Parole d’ordine: stupire tutti ed emozionare. Lo sa bene Tecla, giovanissima concorrente di Sanremo 2020 (nella categoria Nuove proposte). Salirà sul palco dell’Ariston con un brano tutto dedicato alle donne. Il titolo? “8 marzo”, ovviamente.

Per approfondire leggi anche: Al Bano e Romina insieme

Poco meno di un anno fa Tecla ha vinto Sanremo Young, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici e cancellato dal nuovo palinsesto della Rete ammiraglia. È fiera del suo nuovo brano: un vero inno a tutte le donne. Lei, giovanissima proprio come la Cinquetti che cantò “Non ho l’età” a Sanremo 1964, è al terzo anno di grafica pubblicitaria. “Avrei preferito fare il Liceo artistico”, racconta a Tv sorrisi e canzoni. La vedremo anche sul set nella fiction “Vite in fuga” dal 23 febbraio con Anna Valle. Tecla, che già piace a tutti, con questo brano si rivolge alle ragazze che non si fanno rispettare. “Nessuno deve dirci quanto valiamo”, racconta in una recente intervista. Poi svela a Il Fatto quotidiano: “Avrei voluto nascere nei formidabili anni ‘60 prima che il pop andasse incontro alla decadenza”. Il suo guru resta Lucio Dalla, ma ama molto Ariana Grande.