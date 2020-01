Barbara Alberti resta al Grande Fratello vip. Patrick al televoto col magheggio

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 4: Barbara Alberti non lascia, raddoppia. La scrittrice ha cambiato radicalmente idea rispetto a venerdì scorso e ha deciso di restare in casa. Dopo un lieve malore che le è costato un momentaneo ricovero in ospedale e dopo un’accusa aperta a Alfonso Signorini (“mi tratta male, c’è un rovesciamento della situazione che non mi piace per niente, mi fanno passare per una vecchia strega”), Barbara Alberti vuole continuare il gioco.

Signorini le dedica una clip da "sanna nell'alto dei cieli" così da riabilitare sé stesso agli occhi della scrittrice e la scrittrice agli occhi del pubblico e Barbara Alberti rientra nel loft di Cinecittà. Riabbraccia i compagni d’avventura e commenta: “Mi avete fatto un funerale bellissimo", poi promette di tagliare teste con la scimitarra: “Sono Django, sparerò anche ai miei fratelli. Voglio giocare a questo gioco duro”.

Durante la pubblicità, invece, dice ai coinquilini: “In clinica ho pensato a voi che stavate preparando la cena e ho pensato ‘sono scema? Il gioco è a appena iniziato e mi butto fuori da sola?’ Un conto se lo fa il pubblico, un conto se lo faccio io. No! E poi a casa mia non sono pronti, pensavano che sarei stata fuori un mese”. Dunque annullato il televoto dove c'era Barbara Alberti che resta una concorrente del GFVip a tutti gli effetti. Come se nulla fosse successo. Al contrario con un "magheggio" in diretta Patrick Ray Pugliese (in nomination con la scrittrice) torna subito al televoto. Imbarazzante. Per non dire: prevedibile e previsto.