Patrick Ray Pugliese in nomination al GfVip. L'appello della Marcuzzi: salvatelo

Salvate il soldato Patrick, il concorrente più amato del GFVip 4. Lo chiedono i social, i telespettatori che guardano il live su Mediaset Extra, quelli che lo vedono ignorato come un fantasma durante le dirette del reality show, gli ex gieffini Pasquale Laricchia e Sergio Volpini e dulcis in fundo anche Alessia Marcuzzi, ex conduttrice del Grande Fratello. Patrick Ray Pugliese è l’ultimo superstite degli highlander del reality show ed è una spanna sopra tutti per simpatia e umiltà: non si crede un vip e nemmeno vuole esserlo. Subisce un discreto ostracismo da parte di Antonio Zequila e Michele Cucuzza che o lo isolano o lo sfottono (“maiale, maialino” per Zequila) o lo criticano o si rivolgono a lui in maniera irrispettosa.

Come ieri notte quando l’attore ha insinuato che Patrick non si lavasse e ha detto: “ma proprio io devo dormire con Patrick? Se russa gli do una gomitata in faccia”, “Anch’io gli darei una gomitata” ha risposto il sodale Cucuzza che, causa atteggiamenti supponenti e strategie, in una settimana è passato da idolo di Twitter a public enemy da eliminare alla prima nomination. Patrick è amatissimo dal pubblico, un po’ meno dal GF che, senza un reale motivo, ieri ha annullato il televoto che vedeva coinvolta Barbara Alberti (dopo aver urlato che voleva abbandonare il gioco, è stata ricoverata per 24 ore in clinica a causa di un malore ed è stata rimessa in gioco come se fosse normale) e Fernanda Lessa e “magicamente” rimandato in nomination il solo Patrick fin dall’inizio della puntata (è in sfida difficile con Rita Rusic e Andrea Montovoli).

Il gieffino ha capito tutto, ha anche sgamato Cucuzza pianificare la sua nomination, ma sta reagendo con grande educazione e con la voglia di creare dinamiche divertenti. Sarà per questo che Alessia Marcuzzi si è schierata con Patrick. Su Twitter la conduttrice prima si è dichiarata: “Lo ammetto, io sono una bimba di Patrick. Non voglio che escaaaaaa” e poi ha fatto un appello: “Patrick non deve uscireeeee, ma che state male??” ricevendo oltre 2000 like. Si è messa a capo della rivolta twitteriana, basterà a salvare Patrick?