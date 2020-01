Grande Fratello Vip, Barbara Alberti fuori dalla casa per problemi di salute

Barbara Alberti è fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. E’ stata la produzione a chiarire, tramite l’account ufficiale del programma su Instagram, cosa fosse successo alla scrittrice assente per tutto il giorno dalla casa di Cinecittà. Nel post si legge: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico”. Lo scarno comunicato fa ipotizzare un lieve e passeggero problema di salute, forse causato dal forte stress subito nella sesta puntata del GFVip condotto da Alfonso Signorini.

Dal post si evince anche che la donna è ancora una concorrente del reality show. Barbara Alberti ha palesato il suo desiderio di abbandonare immediatamente il gioco senza fare la nomination, ma Signorini l’ha bacchettata dandole della maleducata e invitandola a rispettare le regole del gioco. La scrittrice ha chiesto scusa, ma durante la notte, come ha riportato “Trendit.it”, si è sfogata con i coinquilini puntando il dito contro gli autori e lo stesso Signorini: “Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere. Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. (…). Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, voglio avere delle rassicurazioni, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. E’ tutto un rovesciamento della situazione”. La soluzione del mistero Alberti tra 48 ore, nel corso della settima puntata del GFVip 4.