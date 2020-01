Storie difficili, una rivelazione shock e prime strategie sono il riassunto della sesta puntata del Grande Fratello Vip 4. Eliminato Ivan Gonzalez, mentre in nomination (finte) ci sono Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese e Barbara Alberti che ha annunciato il ritiro. Bacio da show dei record tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e spazio a un gradito ritorno: la suite del GFVip. Michele Cucuzza e Rita Rusic con Licia Nunez e Paolo Ciavarro la tengono a battesimo.

Una serata stellare al GFVip

Un bacio sulla bocca apre la sesta puntata del Grande Fratello Vip 4: Alfonso Signorini e Pupo si baciano per suggellare la pace dopo l’alterco di lunedì in merito alle frasi usate da Barbara Alberti su Pasquale Laricchia (“assassino, farà male alle donne”). Così si parte da un altro tema. Alfonso “pretino” Signorini torna sullo scontro Rita Rusic-Valeria Marini, in particolare sullo strascico di offese verso Valeriona (“oca, ridicola e ignobile, prosciuttona con la bandiera”, “icona trash”, “ces*o” per Antonio Zequila e Antonella Elia). Rita “donna alfa” Rusic la tocca piano: “Mi aspetto una serata stellare!”, ma Pupo bacchetta gli inquilini: “E’ un comportamento vigliacco che non vi fa onore, le cose si dicono in faccia”. Antonella “tir” Elia non ci sta: “Sono sicura che lo fai anche te nella vita di tutti i giorni” e Barbara “iperbole” Alberti: “Hai sbagliato, presupponi che l’abbiamo incontrata, le abbiamo fatto i sorrisi e poi abbiamo parlato male, non è così”. Dopo la clip di Francesca Barra che chiede l’espulsione, la Elia si infiamma: “si deve calmare. Buonista del cavolo. Il commento pesante è stato fatto a un’immagine di donna che non mi piace. Ma che figa?! Perché Valeria Marini è una figa? Con tutto il rispetto a me non piace. Sono dalla parte delle donne naturali, pulite e sincere”.

Gossip girl e il flirt stellare IN TUTTI I SENSI al GFVip

Antonio “nonno er mutanda” Zequila si giustifica per aver dato della ce**a a Valeria Marini dicendo che è un intercalare napoletano (all’una di notte si scuserà pubblicamente, nda), ma fa il permaloso perché la Marini a “La Repubblica delle Donne” ha fatto finta di non conoscerlo: “Beh, lei che mi chiama ‘quello là… er mutanda’, insomma… io la Marini la conosco bene. IN TUTTI I SENSI. La conobbi a Roma quando era molto giovane e io ero un attore che andava al Maurizio Costanzo Show”. Wanda Nara è la nostra gossip girl: “Ma come puoi dire quelle cose su una donna con cui sei stato a letto?”, in studio scoppia un boato, Alfonso Signorini è imbarazzato e Wanda: “Ma sono stati insieme, l’ha detto… si è capito bene, non c’è bisogno di un disegno…”, Signorini finge di non sapere: “Ma Antonio, è successo allora?!” e Zequila: “Ma certo che è successo, perché lo mettete in dubbio?!”. aspettiamo la controreplica stellare di Valeria Marini già corsa a sfogarsi a “Verissimo”. Segue il tweet di Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, contro il macho Zequila (“zero perché non ha mostrato il c**o”), ma è una bolla di sapone: la diretta interessata non è adirata. Così Signorini riflette ad alta voce: “Non stiamo diventando troppo bacchettoni? E Barbara “iperbole” Alberti: “Direi di sì, la sfilata era tutta garbo e divertimento, d’accordo anche Michele “Sir bis, bis” Cucuzza. Signorini chiude il capitolo invitando i vip a non essere ipocriti, ma a ricordarsi che sono in televisione. Tradotto: autocensura.

Tutti contro tutti al GFVip

Lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda “sarcofago” Lessa ha messo in luce l’indole da “samaritana candy candy” di Adriana Volpe, additata anche da altri inquilini come una fine stratega. L’Elia ricorda che sono lì a giocare gli uni contro gli altri e che il buonismo ha stancato, ma la Volpe replica che Fernanda è una donna con una storia forte: “Noi qui facciamo la doccia e il burlesque, ma affrontiamo anche temi importanti. Fernanda può essere di esempio a molti, ce la sta facendo e noi siamo pronti a sostenerla. Non sono buonista, io sono così!”.

“Tutto l’amore che ho”

Alfonso Signorini vuole accreditare Antonella Elia agli occhi del pubblico dopo le spigolosità (divertenti) degli ultimi giorni e mostra una clip in cui la showgirl confessa: “Mi sono mancate la sicurezza e il conforto, quando sento gli altri parlare dei genitori per me è un tasto dolente, io non ce li ho da quando ero bambina. Ogni tanto vedo le foto di quando ero in braccio a mia madre e penso che quell’abbraccio doveva essere caldo. Io cerco di sopravvivere in questo mondo strano e quando sono felice cerco di sentire la felicità al massimo”. Interpellata da Signorini, Antonella fa autocritica: “Dico cose brutte e mi vedo brutta. Mi vergogno tanto. Spargo uragani”, ma il conduttore osserva con carità pelosa: “Hai la bellezza della tua verità”. Poi Antonella Elia abbraccia il futuro marito Pietro e scatta un limone sincero, rumoroso e orgasmico. Un bacio da show dei record: 5 minuti di mugolii e rossetto rosso sbavato alla Joker, anzi alla Sbirulino. Pietro la consola, ma commette una gaffe incredibile: “Per me sei la mia bambina. Io ho un figlio, ma per me sei l’altra figlia, ti vedo piccola. Non pensare mai che sei sola, ci sono io che ti aspetto”. Wanda Nara è sconvolta: “Mauro non mi bacerebbe mai così in pubblico. Mi piace Antonella, è una donna con due pa**e così, merita un grande amore”.

Il lesbo quadrilatero del GFVip

Licia “Alexa Belli” Nunez era fidanzata con Imma Battaglia che ha sposato Eva Grimaldi, si è messa con Barbara Eboli che l’ha lasciata con un post su Instagram per colpa di Imma. La Nunez, che ha passato ogni secondo delle ultime tre settimane a fare la sottona e a snocciolare i dettagli del rapporto con Imma, legge il messaggio di addio (“hai oltrepassato il limite, non posso più seguirti”) con le medesima espressione di chi si trova di fronte a un test di chimica farmaceutica: “Sono certa di non averle mancato di rispetto. Questo post non è un addio, non è nel suo stile, la conosco bene”. Mica tanto. Le rinfreschiamo la memoria con un breve riassunto del suo GF: “Imma è stato un amore viscerale… quando stavo con Imma... è stato un rapporto totalizzante… non volevo lasciarla… io e lei ci sentiamo ancora e Eva non lo sa’”. Eppure Licia è incredula e non si spiega il gesto “incriminato”. L’aiutiamo volentieri: ha raccontato che a “Ballando con le Stelle”, prima di esibirsi, baciava il bracciale regalatole da Imma e ora nella Casa del GFVip fa la stessa cosa baciando l’anello di Barbara. Originale come un falso d’autore.

“Paola&Fede” e “Pacifico tormento”

E’ amore vero tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi di “BenjieFede”: l’incontro, la passione, il tradimento (da parte di lui) e il perdono. Signorini le fa vedere il post d’amore dedicatole da Federico Rossi e siamo a posto così, si può passare a Pacifico “tormento” Settembre, in arte Pago. Breve riassunto delle sue elucubrazioni mentali e commento del conduttore: “Ci identifichiamo nel tuo dolore”. In pratica siamo una massa di sfigati. Pago non vuole perdere la partita con Serena Enardu e quindi se la riprende. Contento lui…

Eliminazioni e nomination (finte)

Carlotta “who?” Maggiorana raccatta il 52% dei voti contro il 48% di Ivan “IBAN dalla PAGNA” Gonzalez che esce. Andrea Denver è sotto shock: “Non me l’aspettavo” e via con il piantolino. Subito dopo si passa alle nomination fatte in settimana: quasi tutti hanno votato Fernanda Lessa e stasera si aggiungono altri due nomi. Adriana Volpe nomina Rita Rusic “perché non le ha raccontato la sua vita”, Paola Di Benedetto sceglie Barbara Alberti “perché scagli la pietra e nascondi il BRACCIO (la mano, nda” e Clizia Incorvaia: “perché vorrebbe uscire” (Signorini si incavola: “la nomination è falsa”), Antonella Elia fa la stessa scelta “perché Barbara è caotica come me”, Licia Nunez nomina Carlotta Maggiorana “ha la necessità di ricongiungersi ai suoi familiari” così come Rita Rusic “è quella mi piace meno, è molto distante da me” e la Maggiorana ricambia scatenando l’ira della produttrice: “E’ la seconda volta che mi nomini, non dire che ti piaccio, non essere finta, il disinteresse è reciproco!”. Va da sé che Fernanda Lessa sceglie Antonella Elia. Si passa agli uomini. Fabio “invisibile” Testi nomina Pago “perché soffre”, Andrea Montovoli insiste su Andrea Denver e Michele Cucuzza nomina Patrick Pugliese “perché è lontano da noi”. Paolo Ciavarro manda in nomination Fabio Testi “perché c’è stato poco”, stesso nome di Denver. Antonio Zequila vira su Patrick “che russa troppo”, stesso nome di Aristide Malnati (“si è integrato poco”), mentre Patrick ricambia il voto di Michele Cucuzza “perché ho sgamato che mi voleva nominare”. Infine Pago sceglie Andrea Denver.

“Chiamate un taxi”

Come da indiscrezioni, Barbara Alberti si appresta a lasciare il GFVip. Durante le nomination, spiega: “Voglio andare via. Non riesco a percepirlo come gioco. Lo percepisco come la vita. Sono state due settimane di felicità in cui ho dimenticato i problemi personali. Non riesco a vederlo come un gioco perché si gioca con le persone. Mi sono riempita di affetto, mi chiamano ‘nonnina’ e vorrei lasciare. Qui non ho più pace, andando avanti avrei difficoltà a votare, mi fa male e non voglio star male”. Signorini le ricorda che non può prendere la porta e andarsene come se niente fosse (c’è la penale, nda) e con una serie di paroloni la invita a rispettare le regole: “Non siamo in anarchia, il GF non è autarchico, è autoreferenziale. Barbara aspetta, un minimo di educazione sto parlando con te, altrimenti siamo in uno di quei pessimi salotti televisivi. Se poi vuoi uscire ok, ma ora devi dare il voto”. Messa alle strette, omina Paola. In realtà, Fernanda Lessa, Patrick Pugliese e Barbara Alberti non saranno eliminati lunedì, ma il meno votato sarà rimesso in nomination insieme ai nomi nuovi della settima puntata.

GFVip night

La buonanotte è elegante come sempre: filmato di Wanda Nara completamente nuda su Instagram. A posto così.