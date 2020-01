Antonio Zequila infoiato con Paola Di Benedetto: "Non fa vedere il c...". E Fede lo sbrana

Al Grande Fratello Vip 4, Paola Di Benedetto non si spoglia, Antonio Zequila la critica: “Le do zero perché lei a 20 anni non ha mostrato il c**o e l’ha fatto quella di 50” e Federico Rossi, fidanzato di Paola e cantante del duo “BenjieFede” lo demolisce via tweet raccogliendo i consensi dei social.

Questa notte, la casa del GFVip 4 si è animata con una sfilata di burlesque. Le inquiline hanno indossato costumi più o meno succinti e hanno improvvisato uno spettacolo/spogliarello davanti al vetro della camera degli uomini intenti a dare i voti e proclamare la vincitrice. Il più salace e imbarazzante per il genere maschile è stato, of course, Antonio Zequila che si esprimeva con la prosopopea di chi la sa lunga su come si “valorizza” e si valuta il corpo della donna. Dopo Rita Rusic (la più ironica con la leccata al vetro in stile ragazza-vetrina di Amsterdam), Fernanda Lessa (la vincitrice in perizoma e reggiseno), Carlotta Maggiorana e Antonella Elia, è toccato a Paola Di Benedetto che a differenza delle altre ha mostrato pochi centimetri di pelle. Zequila l’ha presa malissimo, anzi l’ha presa sul personale: “Le do zero. Ha quel c**o e non lo fa vedere? Se si spogliava lasciandosi i tacchi, fidatevi, non ce n’era più per nessuno. Zero. Hai 20 anni e non ti spogli?! Ha mostrato il c**o quell’altra che ne ha 50 e non lei che ne ha 20… dai… non esiste… non è giusto”.

Zequila era talmente adirato da ribadire il concetto a Fabio Testi a fine sfilata: “Zero, meritava zero perché gira in mutande per la casa ma poi non si spoglia durante lo spettacolo sexy.. e jamm”. Clizia Incorvaia gli ha risposto: “Ma se non se la sentiva, ha fatto bene così” e quello: “Non esiste proprio”.

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020

Troppo per Federico Rossi che ha riversato la propria indignazione su Twitter commentando le parole dell’attore napoletano difendendo la propria fidanzata: “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefalica e ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna per prendere un punteggio sopra lo zero?” Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza che tu non conosci” e subito dopo un secondo tweet al vetriolo: “Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che si spogli”. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo Er Mutanda”. come dire che gli ha dato zero spaccato in condotta. E Zequila ha avuto un’altra uscita infelice: “Ma Barbara Alberti quando si esibisce? Ah lei no… lei è la maitresse”. A quanto pare Salvo Veneziano non era l’unico sessista nella casa del GFVip.