Valeria Marini, da Chiambretti volano stracci dopo lo choc al Grande Fratello Vip

A “La Repubblica delle Donne” Piero Chiambretti accoglie a braccia aperte l’ultima diva, Valeria Marini, oggetto di offese pesanti durante la sua incursione nella casa del Grande Fratello Vip lunedì scorso. E la Marini tira in ballo Salvo Veneziano.

Piero Chiambretti introduce Valeria Marini sottolineando che il confronto con Rita Rusic non è stato un bel momento di televisione: due donne non dovrebbero confrontarsi in quella maniera. La giunonica Marini torna pedissequamente sul confronto: “Alfonso mi ha chiesto di fare quest’incursione, sono andata per mettere un punto alle tante bugie dette nei miei confronti. Ho incontrato Vittorio Cecchi Gori quando era in difficoltà e gli ho dato anche una mano, ho sempre ricevuto offese mentre io cercavo di mettere pace. Non ci sono miei dichiarazioni contro Rita Rusic, mentre lei lo fa per comodità. La signora dimentica gli insulti che si è scambiata con Vittorio sui giornali. E comunque con i figli avevo un ottimo rapporto. Ha la memoria corta a suo vantaggio. All’inizio avevo detto no a Signorini, poi ho voluto far chiarezza”, ma Cristiano Malgioglio la blasta: “Non si fa chiarezza in televisione! Che modo di fare eh?! Dai! Si parla a quattr’occhi, non in televisione”.

Il vero tema però è il bodyshaming di Antonio Zequila e Antonella Elia (“è un ces*o, è il triplo di te, ha il cu**ne”) ai suoi danni. Malgioglio è nero: “Ma come si fa a dire certe cose? E’ inaccettabile”, mentre la Marini fa spallucce: “Questa è una farsa, si vede che non è vero. Lo dice Antonella, quello lì… er mutanda…. E poi anche Rita. Però voglio dire: è stato eliminato un concorrente (Salvo Veneziano, nda) la puntata precedente per frasi di poco rispetto e allora deve farlo anche adesso che ci sono state altre frasi di poco rispetto. E’ molto più grave quello che ha detto Rita Rusic sulla famiglia che quelle offese. E comunque, al Grande Fratello esce fuori la verità, puoi bleffare, ma alla fine esce quello che sei veramente”. Simona Ventura è stupita dall’uscita di Antonella Elia: “Sta regredendo”, mentre Francesca Barra chiede la squalifica per “dare un segnale”.