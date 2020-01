Arisa fuori da Sanremo. Ecco perché

Niente Sanremo per Arisa: ecco perché Amadeus ha bocciato la sua canzone. Evviva la sincerità. Proprio come Arisa recitava in un suo grande successo. Adesso la cantante potentina, che avrebbe voluto tornare a Sanremo, racconta la verità. E al settimanale Oggi dice: “Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione. Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza. Io mi vivo la vita, sono felicissima. E non ho risentimenti. Ho calcato il palcoscenico dell’Ariston per nove volte, vincendone due. Trovo giusto lasciare spazio ad altri e stimo da sempre Amadeus. Gli auguro un grande Sanremo”.

Per approfondire leggi anche: Falsi invalidi, Arisa sotto choc

Ma Arisa - che ha vinto per ben due volte Sanremo - sarà ugualmente su quel palco. Infatti, sarà all’Ariston con Marco Masini durante la serata dedicata alle cover. Insieme canteranno un brano de I Mattia Bazar.