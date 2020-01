Paola Di Benedetto non ne sa nulla. Che gaffe al GfVip

Il Grande Fratello Vip 4 ha la sua Giulia De Lellis. Paola Di Bendetto incappa in una gaffe storica: “Non so niente di moti carbonesi”. La modella e fidanzata di Federico del duo “Benji e Fede” è tra le più leali di quest’edizione del reality show, ma ha fatto sfoggio della medesima ignoranza dell’influencer.

Questa mattina, in giardino, Antonio Zequila parlava della storia del Regno di Napoli e dei moti carbonari, la Di Benedetto ha ammesso: “Ad esempio, io non so nulla dei MOTI CARBONESI, FURONO GUIDATI DA MARTIN LUTHER KING?” e Zequila scandalizzato: “Ma quali carbonesi! I moti carbonari del 1820 e del 1831”. Una gaffe asinina come ha riconosciuto la stessa Di Benedetto: “Cambiamo argomento, se mi vede qualcuno faccio la figura della capra in cultura generale”, Zequila e Aristide Malnati hanno continuato a parlare di storia e la modella: “Però ragazzi, possiamo chiudere quest’argomento? La cultura generale non è esattamente il mio forte. Meglio chiudere questo argomento pietoso prima che qualcuno da casa mi guardi”. Troppo tardi.