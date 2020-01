C’è uno "zozzone" nella casa del Grande Fratello Vip 4. Intorno alle 3.30 del mattino, Pago stava parlando con Adriana Volpe della lite avvenuta poco prima sull’opportunità o meno di Fernanda Lessa di rimanere nel loft di Cinecittà quando li ha raggiunti Clizia Incorvaia che ha raccontato di uno sporco incidente avvenuto poco prima. “Licia è inca**ata nera, è furiosa. E’ entrata in bagno e ha trovato pipì ed escrementi sul water. Lo ha visto anche Andrea Denver, è arrivato poco dopo ed è testimone” e Adriana Volpe: “Che schifo. E’ chiaro che è stato qualcuno che è stato male”. Pago le fa eco: “Può succedere… però pulisci…”.

L’insonne Paolo Ciavarro si è unito al gruppetto: “Bagno sudicio? Eh, ma pulisci! Ca**o, ci vuole rispetto per gli altri”. E questa mattina Licia, appena sveglia, ha precisato ad Adriana Volpe e Paolo Ciavarro: “Si può litigare per le nomination, per sciocchezze, ma quello che ho visto è grave, è una cosa veramente brutta. E’ grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene! Vuol dire che sei entrato in bagno, hai fatto quello che dovevi fare e te ne sei fottuto”.

Non è la prima volta che al GFVip 4 gli inquilini fanno una scoperta schifosa e maleodorante. Pochi giorni fa, Ivan Gonzalez non riuscì a trattenersi il tempo necessario ad alzare la tavoletta del bagno. Difficile la convivenza di 19 persone con un unico bagno.