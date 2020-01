Barbara Alberti pensa al ritiro dal Grande Fratello Vip. La scrittrice, voluta fortemente da Alfonso Signorini, avrebbe deciso di salutare i gieffini. La scrittrice sarebbe rimasta molto scossa dalla puntata di lunedì in cui hanno mostrato le offese che ha rivolto a Pasquale Laricchia (“ha la faccia da assassino, farà male alle donne, è stupido”) e per le quali si è giustificata dicendo che era un’iperbole.

Ieri sera, Barbara Alberti ha confidato agli inquilini della Casa del Grande Fratello di non aver apprezzato per come è apparsa agli occhi dei telespettatori: “Voglio chiarire le cose dette a Pasquale” e Clizia: “Lo hai fatto”, “No, non bene, soprattutto la parola stupido, Pasquale si è offeso. Io non intendevo dirlo in senso letterario”, poi l’ammissione: “Il mio istinto mi dice di ritirarmi, penso che sia arrivato il momento”.

La scrittrice ha anche svelato di essersi pentita di aver salvato Fernanda Lessa, ma l’ha fatto per “colpa” degli autori: “Ci hanno fatto vedere la sua storia così da indurci a salvarla per far piacere al pubblico”. In realtà, va ricordato che fin dall’annuncio della sua partecipazione, si vociferava che Barbara Alberti sarebbe rimasta in casa due/tre settimane. Una coincidenza o un’exit strategy pianificata?