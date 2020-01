Alfonso Signorini e Wanda Nara sono una coppia sempre più hot. il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha chiuso la quinta puntata del reality show di Canale 5 mandando in onda in diretta una foto da infarto della sua opinionista. Prima di salutare pubblico e inquilini mostra lo scatto e sorride: "Ecco come Uanda si prepara alla puntata. Uanda vestita mai!”.

L'immagine è davvero da infarto: costume da bagno quasi invisibile e fondoschiena in primo piano. Pupo commenta salace: "Volevo fare come Fabio Testi che dormiva con le mutande di Elisa sugli occhi, ma non ce l’ha!”. In compenso c'è una mini clip in cui il cantante si fa la doccia.