Torna l'oroscopo della settimana di Paolo Fox che a "I Fatti Vostri", il programma quotidiano di Rai2, spiega la classifica stilata per la settimana dal 20 al 26 gennaio. Secondo l'astrologo è il segno del Leone quello meno fortunato, al top il Cancro. Sul podio anche i Pesci.

Ariete

Alti e bassi. Siete in un momento di grande indecisione e di dubbi sentimentali. A febbraio Venere sarà nel vostro segno, ma non fissatevi su una persona che magari non ricambia. Il 2020 sarà importante per i sentimenti, un po’ meno per il lavoro. Siate pazienti.

Toro

Sarà un grande anno, ma in questa settimana siete sotto pressione. Dubbi in amore. Sarete un po’ tormentati nei rapporti con gli altri. Ricordate: non sempre si può ottenere tutto ciò che si desidera. Accontentatevi. Entro un paio di mesi otterrete una bella vittoria.

Gemelli

Piano piano l’oroscopo migliora. Siete cambiati rispetto a un anno fa, ma avete qualche conto in sospeso. Questa settimana incontri positivi e novità.

Cancro

Grande settimana anche se Giove e saturno in opposizione vi creano situazioni da sbrogliare. Nelle relazioni sentimentali siete effervescenti. Il cuore batte, ma non siate troppo gelosi e possessivi. Grandi emozioni.

Leone

Qualche preoccupazione di troppo su casa e amore. Sul lavoro siate prudenti fino a marzo, in amore cercate di risolvere le questioni in sospeso. Attenzione alle piccole polemiche.

Vergine

Giove e Saturno vi fanno sentire troppo forti. Non abusate della vostra sicurezza, siate cauti e fiduciosi per tutto il 2020 che sarà molto positivo. Febbraio di vittorie soprattutto sul lavoro. Amore in secondo piano.

Bilancia

Tra aprile e giugno, Saturno vi farà fare una scelta importante. Questo è un periodo di transito. La vostra indecisione e l’idea di essere poco stimati vi porta stress e nervosismo. Siate positivi e temporeggiate.

Scorpione

C’è tensione e nervosismo, attenzione soprattutto agli eventi di metà settimana. E’ probabile un viaggio improvviso per motivi di lavoro e personali. Consiglio: maggior rigore per le spese.

Sagittario

Dovete fare delle scelte e questo vi porterà disaccordi anche con persone care. Scarsa sintonia con gli affetti per tutto il mese di gennaio. Ma vi rifarete ampiamente a febbraio. Forza e coraggio.

Capricorno

Siete ottimi consiglieri, ma in questi giorni siete voi ad aver bisogno di suggerimenti. Lasciatevi andare e dimenticate il passato difficile. Periodo fortunato, l’amore vola a febbraio.

Acquario

Prendetevi cura di voi stessi, le ultime settimane possono essere state difficoltose a livello fisico. Qualche problema con i soldi: spendete troppo! Sollecitate se dovete ricevere un pagamento o risparmiate un po’ in attesa di tempi migliori. Attenzione agli sprechi e siate più organizzati.

Pesci

Venere è in transito nel vostro segno zodiacale. Questo è un periodo di ricostruzione. Siate ottimisti e positivi. Quello che dite è legge per chi vi ascolta.