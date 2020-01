Carmen Di Pietro fa l'appello a Mediaset. Cosa chiede al GfVip

L’appello di Carmen Di Pietro: “Fatemi tornare al Gf Vip”. Per adesso è un sogno. Che potrebbe avverarsi. “Fatemi tornare al Gf vip”: l’appello di Carmen Di Pietro è chiaro. La vedova di Sandro Paternostro vorrebbe ritornare nella casa più spiata d’Italia.

Lo dice senza giri di parole, ma quell’appello - lanciato a RTL102.5 Viaradio - sembrerebbe inascoltato dalla Produzione Mediaset. Almeno per adesso. Però il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo: entreranno nuovi concorrenti per un “mordi e fuggi” all’interno della casa? Mistero. Da quello che si legge in Rete, l’edizione del Gf Vip con Maglioglio, Di Pietro e tanti altri personaggi resta la più cliccata. Il pubblico continua a ricordarla. Forse con un pizzico di nostalgia: anche il siparietto della Di Pietro che metteva il reggiseno nel freezer davanti agli occhi di Malgioglio è indimenticabile. E Cristiano, qualche giorno fa, ha pubblicato un video di quell’edizione del GfVip. Ovviamente con una pioggia di clic.