La regina Elisabetta chiede indietro i regali a Harry e Meghan. L'elenco da ridere

Guai a far arrabbiare la nonna. E questo vale anche per il principe Harry. La regina Elisabetta, infatti, come ripicca per la fuoriuscita dalla famiglia reale decisa dal rampollo e dalla moglie, la duchessa del Sussex Meghan Markle, ha pure chiesto indietro i regali fatti alla coppia. Almeno secondo il doppiatore satirico Fabio Celenza che a Propaganda Live, sul La7, ha riportato il "vero" discorso di Natale della regina davanti agli attoniti duchi del Sussex. Un elenco tutto da ridere. Di seguito il video di Celenza nella trasmissione condotta da Diego Bianchi su La7.