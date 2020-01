Iva Zanicchi per gli 80 anni si regala "Sangue nero", ecco il video con le foto vintage

Iva Zanicchi fa 80 anni. Cifra tonda. Verrebbe da dire: Ok, il pezzo è giusto, visto che oggi esce il suo nuovo singolo intitolato “Sangue nero” (Baraonda Edizioni Musicali). Un vero regalo per tutti. L’aquila di Ligonchio, con una carriera formidabile alle spalle, parla per la prima volta del brano a RTL102.5 Viaradio Autostrade per l’Italia. E dice: “Questa canzone è un vecchio fado – commenta Iva - riarrangiato in modo più moderno con un intenso testo di Cristiano Malgioglio. È una canzone passionale che canto con vigore, e che sento molto”.



Quando nacque, era un giovedì, suo nonno che chiamava Lorenzo disse: “È nata di luna buona. Sarà fortunata”. Aveva decisamente ragione.