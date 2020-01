Grande Fratello vip, Barbara Alberti dalle stelle alle stalle. Frasi choc contro Pasquale Laricchia

Barbara Alberti dalle stelle alle stalle: prima conquista la benevolenza dei social, poi incassa vibranti proteste per alcune frasi pesanti su Pasquale Laricchia: "Ha la faccia da assassino, ci avrebbe ucciso tutti in puntata, odierà le donne".

La scrittrice ha deciso di chiudersi nella casa dalla porta rossa del Grande Fratello Vip e ha subito incantato gli attenti osservatori di Twitter che seguono il reality show di Canale 5. Le sue frasi sono diventate massime. Ad Antonella Elia in crisi di nervi ha riservato un lungo abbraccio e detto: “Cara, ci troviamo nell’epoca meno tattile dell’universo. Gli esseri umani hanno inventato di tutto per eliminare il prossimo”, a Adriana Volpe che voleva trascinarla via dal lavabo dove lavava i piatti ha risposto secca: “Vengo subito, non ti preoccupare. Lasciami stare, ho fatto un’architettura che se la lascio mi inca**o, ti prego, ho finito, ho cinque minuti, Adriana porca put**na, lasciami lavare i piatti!” e ancora: “quando vedo un piatto sporco, mi parla. Togliermi a forza dal lavandino è come interrompere una sco**ta”.

Per approfondire leggi anche: GfVip, la lezione sul ca**o di Barbara Alberti scandalizza Cucuzza

A un incredulo Michele Cucuzza ha suggerito: “Vuoi fare una lezione? Facciamola sul ca**o, sull’organo genitale maschile, facciamola su qualcosa di piacevole!”. E’ stata anche autoironica: “Mio marito è un uomo composto, poi c’è un cane quietissimo, una governante che è un angelo, pensa che vita meravigliosa stanno facendo senza di me”. Ma Barbara Alberti ha un tallone d’Achille: i gieffini del tugurio. In particolare Pasquale Laricchia: “La sua visione del mondo mi depaupera i neuroni. È rozzo, se fosse stato qui lo avrei nominato”.

E ieri sera ha esagerato. Patrick, Pasquale e Sergio sono saliti in casa per dar modo alla produzione di sistemare il riscaldamento, i tre gieffini storici sono stati snobbati da quasi tutti i vip e loro stessi si sono sentiti ospiti non graditi rimanendo per tutto il tempo con la giacca in mano (una scena pietosa). Prima la Alberti ha detto a Rita Rusic: “Ieri sera Pasquale era furioso, ci avrebbe ucciso tutti, esprimeva un’aggressività e un odio… perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questa cosa, però odierà le donne… farà qualcosa di male alle donne”, la Rusic stupita: “Dici?!” e la scrittrice: “Aveva una faccia da assassino… farà del male alle donne” e poco dopo, sempre alla Rusic: “Mi piacerebbe fare la divisione del cioccolato perché è una cosa che trovo sacra, però non contiamo i poveri di sotto… vero?”. Nel corso della serata, Barbara Alberti ha aggiunto.

Parlando con Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana, ha rivelato: “Quando mi hanno chiamato in confessionale, io ho capito male. Avevo capito che dovevo fare una predica con loro… con GLI OSPITI… ma non era così… la voce femminile mi aveva detto solo ‘trattateli bene’, avevo capito male e allora sono rinata, sono rifiorita perché io sono come Antonella, un soldato, credevo dovessimo affrontare l’argomento di ieri sera, ma non essendoci più il compito sono rinata… Omar (un autore, nda) mi ha detto ‘ma no è una follia’, mi hanno solo detto ‘trattateli bene’”.