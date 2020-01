Fermi tutti, scende in campo Francesca Pascale: che bordata ad Amadeus

Francesca Pascale punge Amadeus. Il post di Elisabetta Gregoraci ha dato il via a un effetto domino che ha travolto Amadeus, il presentatore del 70esimo Festival di Sanremo. Dopo la conferenza stampa di presentazione della kermesse, c’erano state le prime alzate di scudi per le frasi superficiali e maschiliste del conduttore al momento di presentare le sue dieci “vallette”. La rivelazione della Gregoraci sul motivo della sua esclusione da “L’Altro Festival” da parte di Nicola Savino (“motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra”), ha scatenato un putiferio.

Amadeus ha chiesto scusa per essersi limitato a definire le colleghe d’avventura “bellissime” e la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, “una donna che sa stare un passo indietro” (roba da far rivoltare Meghan Markle dal suo buen retiro in Canada) e ha invitato la Gregoraci a “saper accettare i no”.

Ma non è bastato perché la polemica è ancora calda e vibrante e gli sfottò pure. Come quelli di Francesca Pascale, ex fidanzata storica di Silvio Berlusconi. La donna, oggi molto impegnata nella difesa dei diritti LGBT, ha pubblicato una serie di storie su Instagram (fonte: @francescapascaleofficial) in cui ha chiarito la sua posizione ricorrendo all’ironia: “Siamo tutti belli. Grazie mamma Rai”.