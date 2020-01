Armando Incarnato, scoppia il caos. Dramma over a Uomini e donne

Maria De Filippi perde la pazienza al Trono Over di Uomini e Donne: "Sono basita. Basta con Armando e le storie finte! O viene in puntata con quest’altra donna o se ne sta a casa”. E a Barbara De Santi: “Mattia non ha interesse per te, lo hai capito o no?”. Dame senza pudore nelle sfide: Gemma Galgani sfila da "nonna di Ariel", Anna Tedesco da bagnina, Barbara e Simonetta da Babbo Natale sexy, Veronica Ursida e Roberta Di Padua “women in red”.

Armando Incarnato ha un fascino irresistibile che va oltre i capelli a scolapasta e la camicia nera di seta lucida stretta sulle maniglie dell’amore. Le dame del parterre sono cadute ai suoi piedi una dopo l’altra nemmeno fossero bendate a un’esecuzione. Roberta recrimina, Veronica pure, Barbara non cede, per non parlare delle precedenti. Tra un rinfacciamento e una bugia, viene fuori che Armando è fidanzato e che è in tv per business.

Veronica scoperchia il vaso di Incarnato: “Mi hanno mandato delle foto di Capodanno con un’altra donna, le ho detto di venire qui, ma si rifiuta”. Gianni Sperti: “Anche su Instagram si vede la casa di Armando nelle foto della stessa persona”. Maria De Filippi è satura del cavaliere e tirerebbe schiaffi senza un domani, così sbotta: “Io sono basita un pochettino, forse Armando ha una storia con una fuori, questa donna non osa venire in puntata, ma accetta che lui frequenti altre tre donne, una follia! Quest’uomo invece viene in televisione per farsi vedere, un’altra follia… e mi chiedo quale sarà il finale? Quale sarà il finale? Non è che nascerà una nuova stella! E poi Veronica, tutti ci possono cascare una volta, ma la recidiva… cascarci per tre mesi… ti sei accorta che era interessato a Barbara?! Questa qua che starebbe con lui cosa fa nella vita? Divide un uomo con tre donne, tutti sanno, ma nessuno ci mette la faccia? Io boh”.

L’informatissimo opinionista Gianni sa che la “cerva a primavera” lavorava nel salone di hairstylist di Incarnato, poi non più e infine di nuovo sì. La De Filippi è in modalità “per me basta così” e gela lo studio: “Non sarà un problema per Armando tornare in puntata con questa donna, altrimenti stanno a casa tutte e due! Finita questa storia finta se Dio vuole, andiamo avanti”.

Si passa a Barbara e Mattia. Il colosso di Genova è tremebondo davanti a “psyco” Barbara: “Mi ha mandato un audio di 1 minuto e 40 secondi, sinceramente io non l’ho ascoltato, mi è venuta l’ansia. Mi fa paura. Se mi fa delle menate così senza conoscerla preferisco lasciar stare, mi sono spaventato, non voglio essere aggredito da chi non mi conosce, non sono più interessato” e la De Filippi lapidaria: “Barbara, hai capito? Ha paura di quelle che gli fanno le pulci senza avere una storia”. La De Santi in versione sesta Spice Girls reagisce risentita: “Un ragazzo così non ha bisogno di venire qui a cercare una donna, è un altro che ce l’ha fuori”, ma la De Filippi è l’amica che ti sbatte in faccia la verità nuda e cruda: “Anna l’ha incontrata, te no. Mi pare che non avesse tanta voglia di vederti, l’ha detto nei fatti non nelle parole”. La dama si impunta: “Allora cosa mi dici che sono bellissima dentro e fuori” e Mattia ridendo: “Magari avevo sbagliato numero” e “prozac” Barbara piazza: “Ma vaffan**lo!”.

I drammi over lasciano spazio alle sfide femminili senza vergogna e senso del ridicolo. Gemma è in singolar tenzone con Anna: lei sfila da sirena Elsa di Frozen e l’occasione è troppo ghiotta per Tina Cipollari: “Uh, la nonna di Ariel”, la rivale da bagnina di Rozzano con tanto di salvagente e bacio all’affogato. Barbara e Simonetta sono due sexy Babbo Natale e Veronica si veste da scollacciata “woman in red” per battere Roberta.

La puntata finisce con il ritorno di Armando in studio. Maria De Filippi comunica la sua decisione: “Mentre tu eri fuori, Gianni, Veronica e Roberta hanno tirato fuori una ragazza che continua a telefonare, anche la redazione ha parlato con una che dice di essere l’amica di questa e dice che state insieme. Io non penso che tu non sia così cretino da venire in trasmissione con una che a casa ti guarda andare con altre donne e non puoi farlo per visibilità perché è a sfavore. Quindi portala qui così questa cosa si chiude”.

È noto che Armando si esprima con la lingua attorcigliata e i pensieri in ordine sparso: la ragazza non lavora con lui, ma lo copriva quando non c’era, poi ha dato in gestione il salone, le foto che questa ragazza pubblica ora risalgono al 2014, no 2015, no 2018, i commenti cattivi contro Veronica e le email che manda a tutti non gli danno fastidio, non ha bisogno di visibilità e aveva fatto un provino per il trono classico, ma la redazione lo ha chiamato anni dopo per quello over, diceva di no perché fidanzato e alla fine è venuto a "Uomini e Donne" per chiudere con il passato, non è sicuro che la donna voglia venire in trasmissione.

Insomma le risposte sono da battitore libero: eterni fuori campo. Gianni Sperti non transige: “Sono mesi e mesi di segnalazioni. O dice la verità o ti vuole screditare. Ci devi rispondere” e invoca la polizia postale perché la dama misteriosa su Instagram si fregia di essere “la fidanzata di Armando, tutti a Ponticelli lo sanno”. Apperò.