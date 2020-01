Tutti contro tutti. Al GfVip4 volano gli stracci

E’ finito in polemica il gioco degli aggettivi a sorpresa al Grande Fratello Vip 4. Ieri sera la produzione ha dato ai concorrenti una serie di buste con un aggettivo e a turno dovevano indicare il nome corrispondente all'aggettivo.

Andrea Montovoli affibbia il termine “stratega” a Ivan Gonzalez che la prende male: “Non è una motivazione giusta per me, se mi vedi pensare tanto non significa che faccio strategia, posso pensare a casa mia o a cose personali, non mi sento una persona strategica, sono tutt’altro”. Il modello spagnolo ricambia dandogli del “falso perché mi hai dato la busta per non darla a quello vero” e Montovoli: “Ah hai rosicato”.

Fabio Testi pesca l’aggettivo “inutile” e lo dà ad Aristide Malnati: “Nel senso che sei sprecato” e anche l’egittologo replica: “un po’ parac*lo”. Antonella Elia assegna il titolo di “ipocrita” a Clizia: “Sei molto dolce, molto bambina, molto rosa, ma dici che sbucci le patate e poi non lo fai”. Una scusa innocente per dire quello che pensa veramente. A sua volta Clizia Incorvaia dà del “pigro, non hai mai lavato un piatto” a Antonio Zequila che si offende: “sono un iperattivo”, l’attore assegna “bugiardo” a Licia Nunez e l’attrice si inalbera: “Attento, il karma te lo ributta in faccia”.

Peggio va quando Michele Cucuzza assegna l’appellativo “non vip” a Elisa De Panicis: “Sinceramente non ti conoscevo” e lei scura in volto: “Mi sento una persona di successo, per me essere vip è il risultato di tanti piccoli sforzi fatti tutti i giorni”, il giornalista sussurra: “Anche meno” e Barbara Alberti la prende in giro: “Ma ha un milione di follower su Instagram”. Elisa non ha raccolto le simpatie della casa, nemmeno quelle dell’ex fiamma Andrea Denver che la definisce “fastidiosa”.

Scontro pure tra Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa: l’ex Miss Italia la attribuisce l’aggettivo “permalosa” e la brasiliana: “Anche tu lo sei, lo siamo tutti in questa casa. Perdono, ma non dimentico”. Adriana Volpe attribuisce “antipatico” a Barbara Alberti “perché per lei la vita è bianco o nero e per me è a colori” e la scrittrice: “Non mi riconosco, io penso che se uno è razzista è razzista. Questo premio mi stava meglio a 20 anni che ero insopportabile, non a 90. E comunque sì penso che certe volte c’è il bene da una parte e il male da un’altra e non voglio intermediazioni. E’ come se mi avessi dato della cretina”. Tutti i vip si sono impermaliti per il gioco, figuriamoci cosa succede questa sera (terza puntata alle 21.45 Canale 5) con le prime vere nomination, “voleranno coltelli” come ha osservato Montovoli.