A Sanremo Amadeus svela il caso talpa. Chi ha spifferato i nomi

A Sanremo scoppia il caso talpa. Amadeus ne parla al mondo mentre annuncia il cast definitivo del suo Festival. "Ogni volta che incontravo o andavo a cena con qualcuno - dichiara il conduttore - il giorno dopo vedevo tutto riportato sui giornali. E' evidente che qualcuno ha parlato".

Per questo, quando "Chi" di Alfonso Signorini ha svelato in anticipo i nomi di 22 dei 24 big di Sanremo 70, Amadeus è andato su tutte le furie e ha concesso un'intervista esclusiva. Ora, però, chiede scusa ai giornalisti. "Vi chiedo scusa ma non ci ho visto più - svela Amadeus - E' stato un gesto dettato dall'impulsività ma di cui ero assolutamente consapevole. Fin dall'inizio, comunque, i nomi definitivi erano 24. E avrei voluto svelare tutto soltanto nella serata del 6 gennaio".