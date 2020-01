Il terribile incidente di Uccio De Santis: così ho rischiato di morire

Un brutto incidente, proprio nel giorno di Capodanno, e la voglia di tornare sulle scene. Sempre col sorriso

Uccio De Santis, pugliese doc e re della barzelletta, si racconta per la prima volta in tv a Storie italiane (condotto da Eleonora Daniele) in collegamento da casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale.

“La foto della macchina l’ho pubblicata subito perché tanta gente mi chiedeva come stavo. Mi son quindi sentito in dovere di pubblicare tutto, non pensavo di ricevere 70mila commenti, quindi voglio ringraziarli tutti per aver dedicato un minuto della loro giornata a me - dice Uccio De Santis. Che racconta: com’è avvenuto? Io ero sulla strada fra Bitritto e Bari, stavo andando a prendere il mio collaboratore per gli spettacoli del capodanno, ero in anticipo, stavo tranquillamente percorrendo quella strada a quattro corsie. Ad un certo punto ho visto una macchina che stava per sorpassarmi, poi dallo specchietto ho visto i due fari. A quel punto mi ha urtato e io mi sono cappottato due volte: è stata davvero una cosa assurda. Sono rimasto sempre cosciente, ho fatto subito delle battute, ho cercato di sdrammatizzare, ero felice per il fatto che fossi vivo. Io stavo andando piano, sui 100 km all’ora, il sorpasso non so a che velocità sia avvenuto. Grazie al cielo l’abitacolo della mia auto ha retto”.

Uccio nelle prossime settimane sarà ospite di Eleonora Daniele, che l’ha invitato. “Verrò con immenso piacere”.