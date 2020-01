Il logo di Barbara d'Urso per la serata di Pamela Prati. Scoppia il caso

E dopo Mark Caltagirone, adesso spunta una locandina che pubblicizza una serata in discoteca nelle Marche con Pamela Prati guest-star. Ma c’è un giallo: spunta il logo di Live - Non è la d'Urso, la trasmissione campione di ascolti di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso, senza che Mediaset abbia autorizzato il suo utilizzo.

Ma la Prati ne è al corrente? Come mai non ha chiesto agli organizzatori spiegazioni sull’utilizzo di quel logo? Eppure solo qualche mese fa la Prati aveva attaccato la d’Urso, abbandonando lo studio in diretta, e il gossip. Tutto durante il Prati-gate che ha infiammato la cronaca rosa dopo che è venuta a galla la verità: l’inesistenza di quel Mark Caltagirone, che la Prati aveva annunciato di voler sposare. Lei, difendendosi, ha detto di essere vittima di un grande inganno.

Ma Pamela sa che qualcuno ha utilizzato il logo del Live per pubblicizzare una serata in discoteca dove lei è super ospite? Sembra che ai piani alti di Cologno non sia stata presa molto bene questa notizia. Nessuno ha dato il via libera all’utilizzo del logo del Live sulla locandina di una discoteca.