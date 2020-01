Festival di Sanremo, Rita Pavone manda in tilt i social. Anche Tosca tra i 24 big

Amadeus ha presentato al pubblico de "Il soliti ignoti - Il ritorno" i 24 Big in gara nel prossimo festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all'8 febbraio. Il direttore artistico ha sevlato anche i due nomi ancora ignoti: Tosca e di Rita Pavone che tornano al festival dopo anni di assenza. Nel caso di Tosca, che vinse il festival 24 anni fa in coppia con Ron con il brano 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', l'ultima apparizione fu 13 anni fa, nel 2007, quando presentò la canzone 'Il Terzo Fuochista'. Rita Pavone invece manca da Sanremo dal 1972, quando partecipò con la canzone 'Amici mai'.

Ecco l'elenco in ordine alfabetico:

Achille Lauro 'Me ne frego'; Alberto Urso 'Il sole a est'; Anastasio 'Rosso di rabbia'; Bugo e Morgan 'Sincero'; Diodato 'Fai rumore'; Elettra Lamborghini 'Musica (E il resto scompare)'; Elodie 'Andromeda'; Enrico Nigiotti 'Baciami adesso'; Francesco Gabbani 'Viceversa'; Giordana Angi 'Come mia madre'; Irene Grandi 'Finalmente io'; Junior Cally 'No grazie'; Le Vibrazioni 'Dov'è'; Levante 'Tiki Bom Bom'; Marco Masini 'Il confronto'; Michele Zarrillo 'Nell’estasi o nel fango'; Paolo Jannacci 'Voglio parlarti adesso'; Piero Pelù 'Gigante'; Pinguini Tattici Nucleari 'Ringo Starr'; Rancore 'Eden'; Raphael Gualazzi 'Carioca'; Riki 'Lo sappiamo entrambi'; Rita Pavone 'Niente (Resilienza 74)'; Tosca 'Ho amato tutto'.

Accoglienza fredda sui social per i due nomi per i quali il regolamento è stato cambiato portando i big da 22 a 24. Molti i meme e le battute soprattutto contro la partecipazione di Rita Pavone, recentemente bersagliata sui social per lo speciale su Woodstock, per le posizioni sovraniste e un post contro Greta Thumberg.