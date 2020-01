Lutto per Massimo Giletti. È morto il padre Emilio

Grave lutto per Massimo Giletti. Il padre del conduttore di Non è l'Arena, l'imprenditore Emilio Giletti, è morto all'ospedale di Novara all'età di 90 anni. Emilio Giletti è uno dei nomi più importanti dell'industria tessile biellese con la Giletti S.p.A. di Ponzone, nel comune di Valdilana, dedicata alla produzione di filati. Nella fabbrica lavorò, per un breve periodo, anche il giovane Massimo prima di scegliere la strada della televisione e del giornalismo.