Romina Power che gaffe al concerto di Capodanno. Lascia tutti a bocca aperta

Romina Power, anno nuovo con gaffe. Ecco il fuoriprogramma su Rai1. Ed è subito gaffe. Power-gaffe. Perché stavolta Romina gela la piazza di Potenza, per il super concerto di Capodanno su Rai1 con Amadeus. Fa freddo. La temperatura è vicina allo zero e l’ex di Al Bano dice: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”.

Il parterre, in primissima fila, resta senza parole visto che la Regione Basilicata ospita il concerto di San Silvestro (trasmesso in diretta su Rai1). Ci sono tutti, proprio tutti: sindaci, assessori, consiglieri regionali. Insomma un fuoriprogramma che ha tutto il sapore della clamorosa gaffe, che gela tutti. Ancora di più. E stavolta non c’è cappotto che tenga. Per fortuna ci pensa la musica a far salire la temperatura in piazza.