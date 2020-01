Malgioglio svela i segreti di Sanremo. Amadeus gli tappa la bocca

Malgioglio vuole svelare i segreti del Festival ma Amadeus gli tappa la bocca....Malgioglio canta. La piazza di Potenza balla. Sale l’adrenalina. E’ la notte perfetta (proprio come il suo ultimo tormentone) per divertirsi e brindare al nuovo anno. Ma su quel palco, con Amadeus alla conduzione della serata, si respira tutto il clima di Sanremo.

Per approfondire leggi anche: Signorini brucia Amadeus e svela il cast di Sanremo

Malgioglio cerca di dire qualcosa, Amadeus gli tappa la bocca. Vuole svelare qualche nome in gara? Mistero numero uno. O forse annunciare il nome della valletta? Mistero due. Potremmo andare avanti ancora per molto. Ma si tratta di un simpatico siparietto che diventa subito virale in Rete. E’ l’ultimo grande show del 2019, quello che va in onda su Rai1 che sta scaldando i motori per il Festival con Amadeus alla conduzione del concorso canoro più atteso di sempre. Il concertone di Potenza, insomma, sembra una prova generale prima di Sanremo. Intanto, nella “notte perfetta” di San Silvestro Malgioglio - guanti rossi d’ordinanza e ciuffo inimitabile - cavalca i più grandi successi musicali degli ultimi tempi. La sua ultima hit sta spopolando ovunque: è partita persino una Challenge sui social (ovvero una sfida) con tanto di balletto. Tutti pazzi per Notte perfetta che ha lasciato senza parole anche la grande Monica Bellucci: Malgioglio, infatti, nel video interpreta Malena del film di Tornatore. Proprio come la Bellucci in quella straordinaria pellicola.