Grande Fratello Vip, arrivano altri tre concorrenti misteriosi. Ecco chi potrebbero essere

Chi si nasconde dietro le tre sagome? Mistero. Spuntano altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Il rebus diventa un vero rompicapo. Ma ima rete c’è chi confronta misure e contorni del viso e del corpo per tentare di indovinare.

La sagoma maschile al centro potrebbe essere di Aristide Malnati o Roberto Giacobbo. E le due donne? Quella a sinistra potrebbe essere una tra Paola Di Benedetto e Paola Caruso mentre la sagoma femminile a destra, invece, potrebbe essere una fra Barbara Alberti, Flavia Vento o Efe Bal. Mistero.

Per adesso sono 12 gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Ci sono: Antonio Zequila, Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Pago, Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni. A questi si aggiungono altri nomi: Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza.

Ma le indiscrezioni, in queste ore, si rincorrono alla velocità della luce. Avrebbero già preparato i bagagli il modello Andrea Denver e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Aristide Malnati. Condizionale d’obbligo anche per Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo Ciavarro, che potrebbe varcare la soglia della casa di Cinecittà lasciando un posto vuoto a Forum di Barbara Palombelli (dove da diverse stagioni è in video come “valletto”).